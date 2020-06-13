高雄市長補選戰將開跑！陳其邁週末回家鄉關心花農...不忘做這件事





▲陳其邁回高雄關心花農。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長補選將在8月15日投票，行政院副院長陳其邁預計17日正式投入補選戰。他13日先回到高雄關心花農，有著「腹院長」稱號的他也不忘到支持罷韓的冰店吃冰。

陳其邁透過臉書分享，「週末假期，大家四處走走了嗎？疫情趨緩，防疫新生活逐漸開始，出外踏青兼支持農民，一舉數得。」

陳其邁提到，到內門和立委邱議瑩、內門農會總幹事洪輝煌、台灣火鶴花產業協會理事長李基來，關心火鶴花產銷價格及生產狀況。內門以青灰岩的惡地地形聞名，但當地農民辛苦克服環境條件，種出超漂亮的火鶴花，外銷日本等國。

陳其邁說，疫情關係，向來高比例外銷火鶴花也受到影響。火鶴有熱情、關懷的花語，也有很好的諧音「乎賀」，送人、自用兩相宜，「帶一束火鶴回家，享受土地的祝福吧！」

愛吃冰的陳其邁逗趣分享，「當然也要『順便』到 旗山常美冰店，必來的地方。」

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