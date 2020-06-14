罷韓落幕　孫大千列國民黨應向民進黨學的10件事

▲韓國瑜。（資料照／記者張榮恩攝）

記者黃巈禾／台北報導

前高雄市長韓國瑜2天前被解職。前國民黨立委孫大千14日在臉書表示，在罷韓案中，國民黨應該向民進黨學到的10件事。

孫大千列出10件事包括，第一、理由根本不需要正當性，只要會羅織罪名就可以；第二、政黨要先退居幕後，台前找幾個「四君子」或「六君子」來主導；第三、包裝成為一個由市民自主發起的光復行動；第四、連署工作能偷跑就盡量偷跑；第五、結合特定媒體對目標人選進行毁滅式抹黑。

第六、資金不管從哪裡來的，都要說成是募款來的；第七、賄選標準在罷免案中可以彈性處理；第八、動員大專院校內的政治學生發起免費返鄉專車；第九、行政部門盡一切力量暗中相助；第十、最後關頭啟動政黨全部的資源一舉殲滅對手。

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