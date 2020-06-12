健保自費醫材設天花板掀反彈　蔡英文要求蘇貞昌、陳時中協商處理

▲總統蔡英文。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部健保署日前針對八大類、共352項醫材訂定差額收費上限，預計8月生效，引發醫界不滿。對此，總統蔡英文12日在臉書表示，會請行政院長蘇貞昌再與衛福部長陳時中研商。

蔡英文表示，健保自付差額醫材上限的事情，這幾天引起許多討論，她也收到不少醫療界朋友和病友的留言。12日早上，她已請蘇貞昌特別注意這件事，並再與陳時中部長就各界的意見與提醒進行研商。



「好的政策，需要好的溝通」。蔡英文指出，政策規劃會影響很多人，正式實施前，政府團隊歡迎各界的建議，把方案調整到最好，「謝謝大家的意見與提醒，我們一定會更加努力」。

依據健保署公告，需訂定自付差額上限的8大類醫材，分別為冠狀動脈塗藥支架、人工水晶體、人工心律調節器、人工髖關節、生物組織心臟瓣膜、淺股動脈狹窄塗藥裝置、複雜性心臟部整脈消融導管、調控式腦室腹腔引流系統等。

健保署指出，新制上路後，醫院若使用健保規範的差額醫材，就須遵守收費上限，若被查獲超額收費，則會依違約記點。

為何要差額負擔？健保署指出，健保特材具有基本功能，如有特殊功能、但價格較貴且比健保特材更具臨床效益，為了引進此類醫材，健保才採取差額負擔方式，讓民眾有機會選用功能較佳的新特材。

▲健保署以二焦點人工水晶體為例，認為並不影響病人權益。（圖／截自健保署粉專）

健保署提到，健保給付的醫材，政府有責任確保同功能、同效果的產品價格不能落差太大。至於上限是否合理？健保署也指出，依藥物支付標準第52-4條，按新特材的臨床實證結果，參考醫院採購價、市場販售價、國際價格予以核定；今年5月的特材共擬會議與代表達成共識，以醫院採購價加計20%訂定費用。

而陳時中日前也表示，會訂定自費醫材差額收費上限，有兩個重要原因，一為讓醫材價格合理，二為在功能效益上進行分組。他強調，健保署為了訂定此規定，已與多方經過一年半溝通，大形成共識後才公布，可能有些醫療團體、醫師沒有參與討論，才會有疑慮，歡迎大家一體討論。

陳時中重申，會訂定這項規定，主要是希望民眾不要花冤枉錢，如果訂得不好，可能會讓民眾用到不好的醫材，以致掛一漏萬。不過，他也提到，「我們對專家有信心」，而現在健保署已依據功能分類訂定價格範圍，也放上網讓全民查詢，歡迎醫界、業者針對不合理處提出討論。但衛福部始終希望保障醫界合理收入，也希望病人站在資訊清楚的狀況下，受到政府保障與保護。

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