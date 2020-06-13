國民黨嗆綠營「不尊重高雄市民」　市長補選需更充足時間





▲國民黨認為，中選會將高雄市長補選日期定在8月15日，是為了護航行政院副院長陳其邁當選，所以壓縮了在野黨時間。（圖／翻攝自國民黨臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

國民黨12日批評，中選會將高雄市長補選日期定於8月15日，比法定「3個月內完成補選」少了近乎1個月，引來民進黨回擊「曲解法律」。國民黨13日再痛批，直轄市長補選與立委補選不同，需要更充裕的時間，讓選民充分了解候選人政見，中選會此舉缺乏了對高雄市民的尊重。

民進黨12日以2015年的苗栗縣、南投縣和屏東縣立委補選，從公告到投票僅43天，痛批國民黨自打臉、靠曲解法律掩飾輕忽高雄人才培養的問題。

國民黨13日嚴正駁斥，認為民進黨的說法根本就是張冠李戴，因為直轄市長補選與立委補選不同，地方首長不但選舉人數較多、選舉政見涉及面向較廣，包括整個地方發展、建設方向等等，因此必須要有更充裕的時間，除了讓候選人能夠提出完整政見外，選民也需要更多時間，去充分了解候選人的政見，才能選擇出最適合帶領地方發展的首長，可見民進黨的類比非常不恰當。

國民黨表示，依據慣例，縣市長補選一般來說都會給予更寬裕的準備時間，上一次縣市長補選為1999年雲林縣補選，當時補選時間長達85天，而本次高雄市選舉人數為1999年雲林縣的4倍以上，土地面積為2倍以上， 但競選日數卻整整少了將近一個月。

國民黨強調，這就更證明了，此次中選會訂定的補選日期，根本就是介入了政治考量，不但有失獨立機關角色，更缺乏對高雄市民的尊重。

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