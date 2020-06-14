韓國瑜不拿總統大選1.6億補助　洛杉基：又落後蔡英文一大截

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨依法可在這次總統大選領取1.6億元的選舉補助款，有4名中常委建議韓國瑜可拿3分之2、約1億600萬成立基金會，但韓國瑜表明一毛不拿，全權交給黨用在維持黨務。對此，作家洛杉基感嘆，「又要落後人家老英一大截」。

洛杉基14日在臉書表示，韓國瑜還是免不了溫良恭儉讓，「人家老英前後拿了4、5億的選舉補助款，就懂得拿去成立小英基金會，在各大學校校園吸收英軍，培養了一大堆職業學生，為她效忠。這些英軍畢業後，就成為老英的忠誠支持者，讓老英選舉，無往不利」。

洛杉基指出，韓國瑜不懂的拿選舉補助款成立「國瑜基金會」，「顯然又要落後人家老英一大截」，也難怪各大學紛紛染綠，職業學生也越來越囂張，有時候太謙讓，會讓敵人囂張，太謙卑會讓敵人連吃帶拿、千杯不醉。

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