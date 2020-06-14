國民黨民代聲明「不放棄高雄」　全力輔選市長候選人

▲國民黨中央黨部。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長補選8月15日舉行投票，民進黨預計由行政院副院長陳其邁出戰，而國民黨的人選則尚未決定。國民黨立委和市議員14日下午2時30分將在中央黨部前廣場召開記者會，強調國民黨沒有放棄高雄的權利，未來將全力輔選黨提名的市長候選人。

國民黨民代發表共同聲明，其內文表示，執政黨處心積慮的把民選首長罷免掉，一黨獨大成為事實，國民黨不能喪志讓高雄市變成特定政黨的囊中物，甚至放棄選戰，這次高雄市長補選，不能只有一種聲音，愛高雄、愛台灣不是特定人的權利，藍營全黨共同承擔，要讓民主的聲音在高雄響起。

該聲明指出，這次的罷免及補選，行政資源及政黨力量在背後操作的痕跡斧鑿斑斑，無論是選前行政部門配合公文發送，在以往的罷免選舉從未看見，中選會針對投開票所下指導棋，連補選也要硬縮減在2個月內舉行，種種操作，到底急什麼？怕什麼？過往的天坑團隊想班師回朝，高雄人連選擇都無法？

聲明認為，藍營上下要站出來共同承擔，雖然在野，但有信心、有戰力、有熱情，沒行政優勢可用，但能一步一腳印在街頭開講，沒金錢資源可花，但能用體力和時間來為藍營的候選人發聲，檢視韓國瑜的操作已結束，這場補選，是檢視20年的天坑執政與一年半的路平燈亮水溝通的專業執政的比較。

該聲明提到，環境有沒有改變，高雄在地人最清楚，建設有沒有向前，高雄的鄉親最知道，要做的就是，用每個人的力量，在街頭開講、沿街拜票、網路直播等，螞蟻雄兵的方式，前仆後繼地前往高雄，發揮每個人的戰力，讓過去一年半變好的高雄，再一次的讓大家看見。

聲明承諾，每一個承擔的藍營民代，在這場高雄市長補選期間，至少前往高雄五趟，全力輔選國民黨提名高雄市長候選人，且無論任何競選事項，小至搬桌搬椅發傳單，或是站路口幫市長候選人拜票，只要能夠幫助高雄人了解這場補選的意義，是提醒過去20年的失落，和看見這一年半的改變，讓高雄人能夠選出真正為高雄發展的團隊。

聲明強調，韓國瑜已被罷免，但高雄市的未來不能重回停滯，台灣更不能只有一種聲音，一黨獨大不是民主、是專制，高雄市更不是誰的囊中之物，這場選舉藍營會共同承擔，團結一起打拚，用每個人的力量，全台串聯匯集高雄，如同電影鋼鐵擂台的最終決戰，當裁判和比賽都屬於財團宙斯的一方，亞當成為人民的冠軍才是要追求的目標。

聲明呼籲，國民黨沒悲觀的權利，這次補選更沒放棄的本錢，黨中央盡快布局確認本黨高雄市長候選人，相信國民黨黨公職人員都會集中一切力量來迎戰，藍營全黨更將共同承擔，齊為高雄發聲，努力拚勝選，這是愛台灣的決心、這是共同承擔的勇氣，更是面對一黨獨大無懼的回應。

國民黨民代發表3點聲明，第一、國民黨沒有放棄戰場的權利，盡早推出高雄市長補選候選人，整合資源，全力輔選；第二、參與聲明的藍營民代，都將於補選期間，至少前往高雄5趟以上協助輔選工作，無論是站路口、發傳單、開直播等，以一切方式展現國民黨不會放棄高雄；第三、全黨共同承擔，全力相挺本黨提名候選人，並且遍地開花讓星火遼遠，定位這場補選是20年天坑執政與1年半路平燈亮水溝通執政的比較之戰。

目前聲明人包括，孔文吉 、呂玉玲、汪志冰、林文瑞、林奕華、林思銘、林耕仁、林德福、李伯毅、李明賢、李貴敏、吳怡玎、馬文君、洪孟楷、許淑華、陳玉珍、陳以信、陳炳甫、陳偉杰、 萬美玲、徐弘庭、張育美、張斯綱、曾銘宗、葉元之、葉毓蘭、楊瓊瓔、鄭天財、鄭麗文、廖婉汝、魯明哲、鐘沛君、謝衣鳳、戴錫欽、闕枚莎、羅廷瑋以及羅智強等人，聲明人陸續增加中。

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