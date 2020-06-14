韓國瑜被罷免前淡淡說了這句話　游淑慧：支持他先療傷沉澱

▲韓國瑜交出市長寶座。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃巈禾／台北報導

韓國瑜2天前被正式解職高雄市長，未來動向受矚。國民黨台北市議員游淑慧14日在臉書透露，罷韓投票前幾周到高雄和韓國瑜會面，對於罷韓，韓國瑜淡淡說了一句話，讓她感嘆從政者都要有這樣準備，她也支持韓國瑜先療傷沉澱。

游淑慧表示，在半小時的話題中，韓國瑜只關心她在革實院的新工作，也告訴她藍軍支持者恨鐵不成鋼的心情，談到即使敗選也還有很多潛藏支持者，不要失意和灰心，她忍不住打斷並問「市長，你的事比較緊急，高雄的罷免案有沒有能幫上忙的？」

游淑慧指出，韓國瑜只淡淡說，對於高雄市政問心無愧，希望市民能檢驗市政成績，然後決定，她聽完後想起以前曾看過一段話，「我身原無貧富貴賤得失榮辱字，我只是個我，故富貴貧賤得失榮辱如春風秋月，自去自來，與心全不牽掛，我到底只是個我。故可貧、可富、可貴、可賤、可得、可失」，她感嘆或許從政之人都要有這樣準備。

對於有黨內人士評論韓國瑜政治生涯已經結束，游淑慧並不認為。游淑慧說，結不結束不是看高雄的投票結果，而是看支持者有沒有離開？看韓國瑜還想不想為台灣做事情？但無論未來如何，作為朋友和晚輩， 「我都支持他先休息、療傷沉澱」。

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