誰選台北市長比較好？　吳怡農：陳時中是很好的人選

▲吳怡農說，陳時中是很好的人選。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣良好農業規範發展協會今（14日）在台北希望廣場舉行「原來米可以這樣吃」暨節能減碳宣導活動，邀請民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農到場推廣。會前媒體追問吳怡農台北市長人選及和衛福部部長陳時中相比誰人氣高？吳怡農說，陳時中是很好的人選。

高雄市長補選8月15日投票，傳聞國民黨將勸進不分區立委吳怡玎，媒體問吳怡農覺得吳怡玎怎麼樣？吳怡農表示不認識，但之前推動18歲公民權時，有跟各立委辦公室接洽過，有機會可多聊，因為聽起來她有很多和自己相似背景。無論誰出來，最在意的還是民主精神。若跟陳時中比，誰人氣高？吳怡農說「陳時中是很好的人選」。

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▲吳怡農出席米食推廣活動，許多支持者上前排隊合照。（圖／記者許展溢攝）



對於有傳言前高雄市長韓國瑜要選台北市長？吳怡農說沒聽過。是否出面幫忙高雄？吳怡農強調，可幫上忙的就盡量幫。日前網球一姊謝淑薇在臉書提到，吳怡農若當任高雄代理市長，就要考慮搬回去，吳怡農說，大家只是開開玩笑。媒體再問若陳時中出來選台北市長，台北會更好？吳怡農重申「陳時中是很好的人選」。

至於下一步規劃好了？吳怡農指出，過去半年都在全國各地演講，重點著重和很多年輕人討論公民參與和全民國防的重要。有沒有可能回台北，為台北市民做更多？他則說，基地就是在台北。

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