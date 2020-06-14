杏仁哥點名罷免4人選「列出超狂slogan」！韓粉激喊：開戰啦

▲杏仁哥14日於臉書點名4位民代，表示將展開罷免行動。（圖／翻攝臉書《杏仁哥》）

記者徐愷昕／綜合報導

高雄前市長韓國瑜遭罷免後，韓粉號召發起「報復性罷免」，而一直以來都挺韓的杏仁哥14日也於臉書貼出4張圖卡，宣稱下一步就是要罷免這4位民意代表！底下粉絲紛紛留言直呼「高雄有您真好」，更有人激動開喊「全面開戰啦！」認為是時候該開戰展現民主自由的可貴了。

▲杏仁哥14日於臉書點名4位民代，表示將展開罷免行動。（圖／翻攝臉書《杏仁哥》）

杏仁哥日前才在臉書表態，受已逝議長許崑源影響，他決定放下仇恨暫緩上凱道抗議，不過沉寂3日後，今天下午他就直接於臉書寫下「你們罷免就叫光復，我們罷免就叫報復，一切都是因果報應」，並附上4張圖卡及1支影片，裡頭直接點名4位在職民代，開嗆「霸靈（凌）者人恆罷之」，表明將大動作展開罷免行動。

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▲杏仁哥14日於臉書點名4位民代，表示將展開罷免行動。（圖／翻攝臉書《杏仁哥》）

這4位被點名的議員，分別是民進黨桃園市議員王浩宇、高雄市議員陳致中、時代力量高雄市議員黃捷以及基進黨立委陳柏惟，其中每個人都還有一套專屬slogan，依序為公民罷王行動、公民罷中行動、公民清捷行動、公民刪Q行動，字卡上更一再強調是一切行為皆是在行使憲法保障的公民權益。

不少網友看到後，紛紛於底下留言「全面開戰啦！」、「杏仁哥您值得某些高雄人驕傲」、「把不適任的人罷掉就是超越藍綠」，認為「全台開罷」就是民主自由展現，4大亂象一定要罷免。

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