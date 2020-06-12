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日本人澱粉、炸物不忌口　他崩潰：身材比台人苗條！鄉民點破秘密關鍵

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▲翻轉flip餐點。（圖／記者華少甫攝）

▲日式唐揚雞蛋包飯，光看就流口水。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

日本美食百百種，唐揚雞、豬排丼、和壽司等皆為人所喜愛。一名網友就好奇，日本人這麼不忌口，澱粉和炸物都經常出現在三餐中，好奇為何他們仍能維持不錯的身材。對此，鄉民揭開「苗條關鍵」，表示因為日本人實在太愛走路，有一定的活動量，才比較不易變胖。

「日本人這麼愛吃澱粉和炸物為何不胖？」有網友在PTT八卦板上發文表示，日本人最愛的飲食不外乎是「澱粉和炸物」，平時便當裡不是炸豬排就是炸雞塊，有時吃烏龍麵也要另外點一大盤炸物。

請繼續往下閱讀...

不過令原PO不解的是，炸物和澱粉都是導致肥胖的源頭，為何日本人的身材普遍來說卻比台灣人苗條，「不會有肥油肚？而且更誇張的是青菜還吃得超少！崩潰。」

▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲日本人搭地鐵通勤。（圖／路透）

針對此現象，網友解惑表示，日本人平時喜歡走路，堪稱「走路星人」，光是在地鐵內轉乘就要走很多路，「台灣超商走3分鐘都一堆人騎車了」、「每天活動量真他媽不是開玩笑的愛走路」、「之前去日本找朋友，一天走3萬步，我就快GG了，還被日本朋友笑」、「站內真的要走很久啊！平均通勤一天2萬步」、「每天走路，搭電車又要練核心肌群」。

▲合點壽司京站店。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司飯的升糖指數較低。（圖／記者黃士原攝）

另外值得一提的是，日本人愛吃的「壽司」基底為冷藏過後的醋飯，根據研究指出，冷醋飯的「升糖指數（Glycemic Index，GI）」較白飯低，不會讓血糖有大幅度的波動，也因此較不易使人發胖。

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澱粉炸物肥胖PTT日本人

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