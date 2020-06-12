拉麵裡最不該出現的配料！　網蓋樓狂嫌：有它9成都是雷

▲日式拉麵。（圖／記者許力方攝）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣日式拉麵店滿街都是，不過為了符合當地口味，許多店家都在湯頭上做了調整。有網友就好奇，一碗拉麵裡除了麵和湯是靈魂，不免還是會加其他配料，而這些料中，究竟哪些是多餘的？貼文一出，吸引鄉民們群起留言抒發己見。

「拉麵裡面什麼配料最多餘？」一名網友在PTT女板上發文，他認為吃拉麵最重要的元素就是「麵條」，除此之外，湯頭調味也是一大重點。

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然而他卻表示，有些店家賣的拉麵，會放一些「多餘的配料」，如玉米粒、海帶芽和筍絲等，好奇網友們心目中最多餘的拉麵配料為何。

貼文一出，不少鄉民和原PO一樣，認為「玉米」是地雷之一，「玉米，有預計的9成是雷」、「絕對是玉米」、「玉米真的難撈」、「玉米跟筍絲，還以為是陽春麵之類的」。不過有內行指出， 有些日本正宗拉麵的確會放玉米粒，例如北海道味噌拉麵。

▲大部分網友認為玉米不該出現在拉麵裡。（圖／取自pixabay）

除了玉米之外，筍干、木耳、豆芽菜和加工魚板也紛紛被網友嫌棄，有人認為只要單純的麵、湯和叉燒就足夠了，「我只要湯+麵+蔥就夠了，其他配料滾」、「筍干超臭」、「 蔥跟豆芽超莫名其妙」、「豆芽菜，根本來亂的」、「白色有花朵的魚板真的母湯」。

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