美食沙漠就算了「還只有巨城能玩」！鄉民封台灣撒哈拉　新竹人反嗆了

▲新竹巨城佔地11920坪，自2015年起，創下營運三年半即達成百億業績的紀錄。（圖／記者陳凱力攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《經過竹北「一條長長車龍」以為排美食名店！他揭真相驚呆：活40年第一次見》，就有另一名網友在PTT的WomenTalk板上發文「新竹只有巨城能玩？」說很多人認為新竹是美食沙漠，能吃的只有麥當勞、能玩的只有巨城，忍不住給當地人一個平反的機會「有新竹人要出來介紹美食景點嗎？」引發熱論。

看到貼文後，不少網友紛紛附議原PO，「只有麥當勞，對了，還有巨城，差點忘了講」、「是，只有巨城，全新竹，不論晴天下雨就只能去巨城」、「巨城很好玩啊！有什麼意見嗎」、「沒逛過巨城，別說你來過新竹」、「新竹是台灣撒哈拉」、「好市多也蠻好玩」、「漢堡王啊！」留言中，有一名網友則是推薦晶品城，卻被其他人吐槽，「晶品城是停車場吧？超難逛」、「說晶品城的 根本沒去過吧？那邊就只有停車用途。」

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但也有網友直呼，巨城是真的好逛，樓層設計得很好，加上可能有在篩選，美食街店家普遍都算好吃，「老實說巨城蠻好玩，一整天在裡面也不無聊」’「巨城真的超好逛，一家抵台北一排百貨公司」、「巨城美食街在防疫期間大改裝，改好之後居然有燒肉LIKE，除了京站有之外，再來就是咱新竹喔！其他縣市有嗎？」

▲巨城美食街在吃飯時間經常擠滿人。（圖／記者陳凱力攝）

還有新竹人留言推薦新竹景點，「司馬庫斯啊！上帝的部落，沒去過沒資格嗆新竹」、「十二寮騎腳踏車」、「明明很多山上很美，也很多好吃的，不懂不要亂講」、「新竹山區一堆好玩的啊！露營熱門點耶」、「新竹縣有很多不錯的山可以爬」、「要出去走走可以去北埔啊，現在夏天去泡泡水很舒服」、「中正台文昌街買衣服比台北好逛。」

至於美食部分，網友則表示，「新竹的牛肉麵是目前台灣各縣市平均最優的耶，端純真、老兄、貳壹、文化城、鳳鳴春等等……各有特色，也推薦鴨香飯！待過台北、桃園、中壢、新竹、南投、台南。老實說美食沙漠真的還輪不到新竹」、「新竹東門市場有好吃的快去」、「東門市場讚讚」、「推一下城隍廟西市汕頭館。」