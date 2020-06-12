第一次吃王品！他超緊張襯衫搭長褲出門　進餐廳尷尬爆「我好老土」

▲王品牛排 。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃君瀚／綜合報導

「第一次吃這種價位的餐很緊張！」有男網友和班上同學約在王品牛排聚餐，過去從沒踏入高級餐廳，心中的焦慮感油然而生，他在出門前幾番思量，最後換上正式的襯衫搭長褲赴約，結果一到現場才發現人人休閒打扮，讓他顯得超老土！

網友12日在PTT發文，提到他第一次跟一群同學相約去吃王品牛排，上午出門前心想，去高級餐廳肯定要穿得正式、體面些，於是精心換上一套襯衫搭配長褲赴宴。

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到了現場，他才驚訝發現同學們各個走隨興風，不是T恤就是休閒服飾，「相較之下我顯得有些老土」，慶幸的是大家似乎不覺得他這身打扮很奇怪。大夥人入座後，服務生上了麵包，他趕緊趁這個空檔衝到廁所發文求救，「有沒有什麼該注意的禮節？等等才不會讓自己再出糗了！」

文章貼出後，網友給了各種不正經的搞笑建議，「趁還沒上菜先客訴食物沒熟」、「湯喝一半把頭髮放進去投訴，可以再喝一碗」、「記得說沒吃飽，會在（再）送你東西吃」、「一直刁難換免費餐點」。

不過也有人認為王品價位約2000元附近，離頂級還有一段距離，吃起來不用這麼拘束，「記得錢包帶夠錢或是帶能刷卡的信用卡」、「正常吃就好了，想太多是在幹嘛啊？」