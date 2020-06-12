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「能在桃園開車全台都沒問題」　他揭超恐怖3寶＆交通亂象...台南人不服！

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▲▼中原夜市,中源戲院,中源大戲院。（圖／記者董美琪攝）

▲桃園人感慨交通問題多又無法解決。圖為中原夜市。（圖／記者董美琪攝）

記者黃君瀚／綜合報導

「能在桃園開車是不是全台都沒問題了」？近日有桃園市居民上網抱怨，當地的交通亂象實在太離譜，交通號誌和法規彷彿只是參考用，違停、闖紅燈如家常便飯，小黃、公車到一般駕駛人都不懂得禮讓，上路完全就在考驗技術和心臟。

網友11日在PTT發文，抱怨桃園市交通狀況不是普通的爛，肇事率也高，民眾上路是心驚膽戰。他說，桃園人都對以下亂象相當熟悉，例如路肩一定有違規停車，雙線道的最右線會被當成停車場，單線道一堆汽車打個雙黃燈照樣違停，「你繞不過去是你家的事情」。

請繼續往下閱讀...

不只如此，桃園的交通問題還有機車愛亂鑽、公車化身飆仔、路上8+9多、計程車耍流氓、移工騎電動機車不愛打方向燈、行人過馬路要跟汽車比霸氣。他最後無奈表示，汽車族只要在桃園「會開車」，那在全台灣各地上路肯定沒問題。

▲▼中路重劃區、機場捷運A7站重劃區是桃園市熱門區段，專家看好未來潛力。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲機場捷運A7站重劃區是桃園房市熱門區段。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

道路上的奇葩亂象貼出，不少桃園網友心有戚戚，「是，待過中壢5年回台北，覺得台北小case」、「桃園交通絕對最爛，沒有之一......桃園家長敢讓小孩自己上下課的根本超有勇氣」、「防衛駕駛的訓練基地」、「桃園真的牛，各種狀況都遇的（得）到，根本路考最佳地點」、「一堆北七插隊、違停、硬要亂切內外，路上各種玩命的」、「你還漏了闖紅燈+紅燈左轉，我沒打錯是紅燈左轉。」

不過也有外地人認為，自己家鄉才是真可怕，「台南才可怕，方向燈還亂打」、「桃園的字眼換上台灣（任何）地名似乎皆可成立」、「中永和笑而不語」、「我覺得台南才是挑戰反應力的」、「台南跟高雄笑翻了」、「台中開車開的不是馬路，是江湖！」

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