羅智強發動票選「按下罷免核彈鈕」　2小時2.8萬人響應

▲台北市議員羅智強。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜6日被以93萬9090張同意罷免票請下高雄政壇，讓韓粉及部分藍營支持者無法接受，揚言發起報復性罷免。國民黨籍台北市議員羅智強10日在臉書痛批，民進黨對所有反對力量進行掃蕩，大開民主倒車，行為堪比威權時代的國民黨。

「民進黨，無限貪婪的權力惡獸」。羅智強指出，他過去一個月多次南下高雄，除表達對國民黨及韓國瑜的堅定支持與情誼外，更關切台灣民主體制不能毀於一旦。

羅智強表示，「分權制衡」是民主政治的基本原則，但民進黨執政以來，中華民國憲法的五權分立精神已蕩然無存；立法院淪為「立法局」，而司法獨立是民主最後一道防線，民進黨卻經常對檢調及法院說三道四，下指導棋，一黨獨大已到了肆無忌憚的地步。

羅智強指出，「強權者，為所欲為，弱勢者， 忍受痛苦」成為台灣的唯一旋律，民進黨已鐵了心要加深台灣的傷痕，任由這些痛凝結成累世的仇恨，而仇恨，是執政者取之不盡的養分。

▲羅智強10日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／羅智強，下同）

羅智強認為，從罷韓案可看出民進黨雖已完全執政、掌控所有資源，但在野黨擔任地方首長令他們芒刺在背，「必欲除之而後快」，對所有反對力量進行掃蕩，將台灣政壇變為殺戮戰場。

羅智強表示，國民黨早期的威權統治確實阻礙了台灣民主化過程，但後來開放報禁、黨禁、終止戒嚴時期、總統直選等一連串改革行動造就了今天台灣的民主。當時的國民黨還能容忍、接受黨外勢力的存在及制衡，而民進黨今天卻大開民主倒車，比威權時候的國民黨有過之而無不及。

羅智強直批，民進黨不僅以利益豢養媒體、以國家資源配置網軍，「真是許多號稱獨立的東廠機關追殺在野黨」，還要求其他政黨退出校園，自己卻全面伸手進入校園，用《社維法》箝制人民的言論自由，「這一刻，請問，台灣還有什麼民主之可言？民主進步，民主進步，何其諷刺的四個字？」

此外，羅智強也建立臉書24小時票選活動，詢問「你覺得國民黨該發動反撃，也按下罷免核彈鈕，發起罷免民進黨的公職民代嗎？」截至發稿前，共有2.8萬人投票。

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