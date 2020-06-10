破解數學公式假訊息　事實查核中心揪「罷韓8小時投完96萬票」2大謬誤

▲高雄市長韓國瑜6日率市政團隊發表罷免後感言。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免投票案，同意票及不同意票分別為93萬9090票與2萬5051票，無效票則為5118張。然而選後網路上卻有人指稱「6月6日罷免的96萬張投票總數，無法在8小時內投完」，並附上數學公式佐證。對此，台灣事實查核中心9日揪出2大謬誤預設，破解該項謠言。

查核中心表示，有民眾在臉書寫道「民女求解，1823投票所，總投票數96萬，換算每個投票所一小時需66人投完票（不到一分鐘就要有1人投完票），且在1-2分鐘內完成體溫，核對身份，蓋章，領票，前進用印，前進投入票箱，如此『八小時排隊不間斷才能96萬，怎麼在1-2分中完成流程？幾乎沒排隊啊，那怎麼會有96萬票呢？老天！我們是見鬼了嗎？』」，且貼文也附上「960000／1823／8小時＝65.8人」。

查核中心指出「傳言公式預設投票所動線每次只開放一人投票」為第一大謬誤。投票所的動線分為測量體溫、核對身分證與領票、圈票用印及投票入票匭等4關卡，但傳言的公式卻預設一個人要完成動線所有關卡之後，才開放第二人。事實上，投票所動線並未保持淨空，多位投票人可在不同關卡操作，每人依序跑完投票程序。

第二個謬誤是「傳言公式預設每一間投票所僅有一個圈選處」。查核中心闢謠，真實情況是投票所會依該區選民數，來增設圈選處，而多處投票所的圈選處超過2個。

查核中心呼籲，當民眾收到網路上各種訊息時，先別急著轉傳，只要靜下來仔細想一想，就能輕鬆的破解它。

▼查核中心指證罷韓網路謠言。（圖／翻攝自Facebook／TFC 台灣事實查核中心）

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