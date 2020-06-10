李四川等20地方人士陪同弔唁許崑源　朱立倫：國民黨要盡快撕掉親中標籤





▲前新北市長朱立倫10日上午弔唁許崑源後受訪。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫10日上午前往議長許崑源靈堂弔唁，高雄副市長李四川等20多位地方人士陪同。朱立倫表示，國民黨在補選之戰絕不缺席、絕不畏戰，未來也會努力完成許崑源希望高雄能夠更好的遺願。對於黨內改革建議，他強調要盡快撕掉親中標籤，拉近與年輕人與社會的距離。

針對高雄補選，黨內積極展開人才徵詢，目前往高雄市府局處首長、黨籍現任議員方向尋覓。對此，朱立倫表示，雖然高雄市民現在不接受國民黨，只要國民黨肯努力、肯反省，勇於接受挑戰就能扭轉局勢。

朱立倫呼籲，在地、優秀的黨內人士「不要怕」，全黨都願意站在一起，國民黨不管戶籍有沒有在高雄，所有人都支持高雄持續發展，這次補選國民黨絕對不會缺席，一定會找出能夠讓市民認同的人。

對於高雄市長韓國瑜宣布不提出任何訴訟被解讀為「卡朱」，朱立倫回應，他的初衷很簡單，國民黨碰到困難的時候，大家義無反顧、全黨一起承擔，他也不意外，但完全尊重韓國瑜的決定。現階段國民黨是最低潮的時刻，需要盡快提出改革方針，撕掉過去親中賣台的惡意標籤，且要拉近與年輕人與社會的距離，一定要跨越這三個障礙。

朱立倫也針對罷免案高票通過表示，這次罷免案雖然看到高雄市民的民意，對於三位副市長及整個市府團隊來說，是很殘酷的結果，過去一年半他們付出專業與辛苦，讓高雄市不斷進步、改變，希望市民回到沒有政治考量、為高雄發展為基礎，投下補選的一票。

朱立倫上午前往議長許崑源靈堂弔唁，高雄副市長李四川、市議員黃健庭、邱于軒、李雅芬、李雅靜、陳若翠、曾俊傑、陳玫娟及立委黃昭順、黨代表等20多位地方人士陪同。

朱立倫說，許崑源對高雄過去的建設與現在的發展有非常大的貢獻，他的不幸往生，對於長期以來一起打拚的朋友來說都是非常難過，國民黨會努力完成許崑源對於高雄能夠更好的遺願，大家能夠一起努力完成，他也慰問許議長夫人，鼓勵她要堅強。

此外，行動中常會今天也移師高雄，廣納地方意見，黨主席江啟臣下午將率中常委及黨務主管先前往許崑源靈堂致意，再到國民黨高雄市黨部舉行中常會，並在會中針對補選佈局發表談話。

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