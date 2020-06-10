雲端最前線／報復式罷免續燒！罷韓後網軍搞分化？

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高雄市長韓國瑜被成功罷免後，不少社群網站開始出現分化台灣族群的言論。行政院高度關注，院長蘇貞昌已經交代警政署嚴格查辦。PTT也發現，罷韓結束後，確實出現不少激化對立的貼文，像是有網友利用同性議題、刻板化的字眼，來討論被罷的對象，企圖激發仇視。《雲端最前線》10日邀請新北市議員葉元之、桃園市議員王浩宇以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

高雄市長韓國瑜被罷免後，對外宣布不會提起罷免無效訴訟，國民黨也積極尋找適合人選出征補選，前新北市長朱立倫10日受訪表示「補選不可以缺席，也絕對不會怯戰。」但對於罷韓成功，挺韓支持者嚥不下這口氣發起13日上凱道，訴求黨政軍退出媒體、校園、司法，沒想到原本說會去參加的挺韓大將杏仁哥，突然改口說不去了，並稱「這一次支持蔡總統」，遊行還能如期舉行？

北韓4日揚言關閉位於開城的南北韓共同聯絡辦事處，8日上午首度拒接南韓電話，9日凌晨更單方面宣布，切斷兩韓間一切聯絡管道。美國政府於當地時間9日罕見表示，對北韓最近的行動很失望。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。