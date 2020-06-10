兌現罷韓祭品文！呱吉「屁股夾爆53根筷子」　雞排妹深夜讚爆：太帥氣了

▲呱吉屁股夾爆53根筷子！（圖／翻攝呱吉粉專）



記者劉維榛／綜合報導

原本對罷韓失敗「有信心的」的台北市議員「呱吉」，曾喊話若同意票超過40萬，多一萬票就用屁股夾斷筷子。最後看著93萬票數出爐，呱吉終於在9日兌現承諾「夾爆53根筷子」，影片讓6萬網友笑歪，連雞排妹也在留言串回應「太帥氣了！」

呱吉臉書粉專貼出一段8分鐘「罷韓感謝祭」影片，只見他穿著黑色三角褲，畫面似乎不太舒服，過程中除了輕鬆夾斷1根筷子外，呱吉還挑戰一次夾爆3根，甚至加碼到一次5根，逗得在場辦公室助理哈哈大笑直呼，「太扯」、「老闆加油」、「可貴的是他年紀也小了，卻願意做這樣的事情，熱情跟誠實是可貴了」。

最後，呱吉夾斷3根留下完美ending，他爆汗表示，達成了夾斷53根筷子行動，但真正厲害的不是他，而是去投票的93萬9090名高雄市民。

▲呱吉兌現承諾，也歸功高雄人上街投票！（圖／翻攝呱吉粉專）

影片貼出短短幾小時，就吸引6萬多網友朝聖，「真的是用生命在拍片呀，但說到做到，了不起」、「我一直以為是一次夾斷53根」、「本次高雄罷免案最大的輸家：筷子」、「超猛！下次可以挑戰甘蔗了」、「說到做到，真男人」。

就連雞排妹也深夜現身，在留言串大讚「 太帥氣了！」隨後也在自己粉專轉貼呱吉的影片，大喊「天啊太帥了！」

▼雞排妹深夜讚爆！（圖／翻攝雞排妹粉專）

