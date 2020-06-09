　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2海帶1滷蛋1豬耳朵=180元...網喊：這麼貴　台南50年牛肉麵老店「8個字」回應了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南南區大成路１家50多年的牛肉麵老店，被網友在臉書社群PO文指滷味太貴，黃姓業者表示店內的滷味都是真材實料，不怕消費者比較。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社，下同）

▲台南南區大成路1家50多年的牛肉麵老店，被網友在臉書社群PO文指滷味太貴，黃姓業者表示店內的滷味都是真材實料，不怕消費者比較。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

台南南區大成路1家50多年的牛肉麵老店，被網友在臉書社群PO文指2個海帶一顆滷蛋及一塊豬耳朵，竟要價180元，網友說「吃過這麼貴的滷味」，PO文一出，引起網友熱議，網友們都認為這樣的價格太貴，黃姓業者表示店內的滷味都是「真材實料，不怕比較」。

▲台南南區大成路１家50多年的牛肉麵老店，被網友在臉書社群PO文指滷味太貴，黃姓業者表示店內的滷味都是真材實料，不怕消費者比較。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社，下同）

請繼續往下閱讀...

有網友在台南爆料公社PO文指出：「台南大成路某間有名的牛肉麵，2個海帶、一顆滷蛋、一塊豬耳朵這樣要180元？？我是沒吃過這麼貴的滷味，其他人有吃過嗎？」。網友 PO出1張有海帶、滷蛋、豬耳朵等小菜的照片。

此文一出引起網友熱議，有4千多人按讚，近2千人留言，大部分的網友們都嫌貴，網友說：「貴幾十年了啦~但麵好吃~滷的牛肉也好吃~」、「你敢在那邊切滷味，我都不敢吃他們的滷味，隨便都是高價」、「所以我都乖乖吃麵，不敢點滷菜」…。

據了解，該牛肉麵店成立於民國55年，發跡於台南市水交社空軍眷村，在當地是非常知名的牛肉麵店，是最道地的台灣小吃，該店的牛肉麵、牛筋麵與滷海帶等小菜都是許多人的最愛，原本牛肉麵店是開在水交社眷村的巷內，惟因水交社拆除改建，才搬到大成路現址，生意也不錯，雖然滷味價錢仍然高貴，但是品質上還是受到許多食客的肯定。

黃姓業者表示，他們店內滷味用的都是真材實料，像海帶是日本進口的昆布，與一般坊間麵店的不同，每個30元，魯蛋用的是鴨蛋，並非雞蛋，每顆15元，至於豬耳朵熬煮入味，入口即化，每兩為35元，這些都是長時間熬煮所製，長久以來都有消費者嫌貴過，但消費者去其他麵店食用比較後，多數都能夠接受這個價格，這代表他店內的滷味不怕消費者比較，但對店內沒有滷味標價的問題，將會改善。

・一滴4效：極淡斑、超透亮、好保濕、更Q彈

ET快訊
一盤豬耳朵滷味要180元！　50年牛肉麵老店8字回應了
冷暖氣24hrs沒關！人妻忍痛一步驟　1.3萬電費變2275
全昭旻遭連署退出、詛咒全家　《RM》把觀眾留言板關了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2月已丟一批！媽母乳量驚人「冰箱撐不住」：還借阿嬤家的　網羨慕跪求秘訣

2海帶1滷蛋1豬耳朵=180元...網喊：這麼貴　台南50年牛肉麵老店「8個字」回應了

體積僅綠豆大小　中山大學研發微型化「矽光子陀螺儀驅動晶片」

快找出「災害歷史時刻」經典照！　總額6萬獎項讓網友帶回家

燒光重來！《人間條件六》2小時賣6千張票　吳念真感動：劇場士氣被鼓舞

網熱議「誰名字有龜」？　龜山島人「唯二」名字有龜的吳龜雄：我不喜歡…

陳文茜罹肺腺癌急動刀！術前「神回護理師4問」　病患聽完全笑翻

搭船旅客回流！端午疏運超滿⋯「綠島、澎湖」航次一位難求

上帝親吻過的臉蛋！網讚黑嘉嘉「仙女下凡0缺點」　二選一PK子瑜...結果出爐

宜蘭壯圍趕鳥立恐怖「殺神」稻草人　網驚：這個晚上看到會剉屎啦

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

秦媽媽亂暗示兒子讚美伊能靜　秦昊傻眼「餐廳菜好吃怎誇？」

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

2月已丟一批！媽母乳量驚人「冰箱撐不住」：還借阿嬤家的　網羨慕跪求秘訣

2海帶1滷蛋1豬耳朵=180元...網喊：這麼貴　台南50年牛肉麵老店「8個字」回應了

體積僅綠豆大小　中山大學研發微型化「矽光子陀螺儀驅動晶片」

快找出「災害歷史時刻」經典照！　總額6萬獎項讓網友帶回家

燒光重來！《人間條件六》2小時賣6千張票　吳念真感動：劇場士氣被鼓舞

網熱議「誰名字有龜」？　龜山島人「唯二」名字有龜的吳龜雄：我不喜歡…

陳文茜罹肺腺癌急動刀！術前「神回護理師4問」　病患聽完全笑翻

搭船旅客回流！端午疏運超滿⋯「綠島、澎湖」航次一位難求

上帝親吻過的臉蛋！網讚黑嘉嘉「仙女下凡0缺點」　二選一PK子瑜...結果出爐

宜蘭壯圍趕鳥立恐怖「殺神」稻草人　網驚：這個晚上看到會剉屎啦

陳義洲揭內湖清潔隊「1人服務1千人」　柯文哲：2個月改善

2月已丟一批！媽母乳量驚人「冰箱撐不住」：還借阿嬤家的　網羨慕跪求秘訣

不是第一次！北韓愛拿「切斷兩韓熱線」當威脅武器　南韓只能「默默承受」

下一戰2024？　鄭文燦暗酸韓國瑜：不要隨便切換車道

挺黑人運動遭來信辱罵　貝佐斯一句話嗆爆種族歧視客戶

中職／桃猿本周少王溢正「且戰且走」　卡本特可能投一休四

娶佐佐木希3年…諧星老公渡部建突宣布停工！　「發生重大醜聞」網瘋猜婚變

成年的疼痛！18歲具公民權、成年　所得、遺產省稅額度縮水

對抗中俄「高超音速飛彈」　美至少加碼70枚預警衛星！

美C-40軍機過境我領空！他分析「真正原因」：只想躲過海上實彈射擊

女Coser「單布刺客裝」太邪惡 網：重播3hr正常嗎？

生活熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

北捷報警抓逃票網紅　罕見發聲明

吳夢夢下海拍SOD　網敲碗：男優選台男？

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

「千萬藍寶堅尼」陷沙灘…得利卡出面救援

天花板「長出肉靈芝」！人妻見牆上小三笑哭了

孕妻發現丈夫出軌　抱婆婆痛哭：他被阿姨拐走

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

愛用貼圖敷衍！12星座男「變渣前兆」不愛你了

今雨區曝！2號颱風鸚鵡醞釀中？　氣象局：有成颱機率

名字有「龜」免費玩龜山島　觀光局找到人

一談戀愛…「管超級多」星座男Top4　獅子只排第2：不能穿太少

台大公衛公布最新解封指數！台灣排名全球第8

PS5出了都拿不到　PS4悠遊卡搶爆

更多熱門

相關新聞

進帳36億吃甜頭　台南Q3再祭運河星鑽土地標售

進帳36億吃甜頭　台南Q3再祭運河星鑽土地標售

今年4月台南市地政局舉行今年第1次的開發區土地標售，6標13筆土地全部標脫，共進帳36.8億元，其中位於中西區運河星鑽區段徵收區的土地更是熱門，因此台南市地政局決定第3季再推出該區土地標售，另外據了解也將推出安南九份子重劃區的土地，應該能得到許多建商青睞。

台南、新北市消防局進行搜救犬聯合訓練

台南、新北市消防局進行搜救犬聯合訓練

台南市環保局招考清潔臨時人員放榜！

台南市環保局招考清潔臨時人員放榜！

台南河樂廣場親水池伸縮縫損壞維修

台南河樂廣場親水池伸縮縫損壞維修

台南麻豆交通事故不讓車仍是主因

台南麻豆交通事故不讓車仍是主因

關鍵字：

台南牛肉麵老店豬耳朵滷味

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

巫苡萱長髮撩起「巨胸正面」被看光！

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面