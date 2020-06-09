2海帶1滷蛋1豬耳朵=180元...網喊：這麼貴　台南50年牛肉麵老店「8個字」回應了

▲台南南區大成路1家50多年的牛肉麵老店，被網友在臉書社群PO文指滷味太貴，黃姓業者表示店內的滷味都是真材實料，不怕消費者比較。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

台南南區大成路1家50多年的牛肉麵老店，被網友在臉書社群PO文指2個海帶一顆滷蛋及一塊豬耳朵，竟要價180元，網友說「吃過這麼貴的滷味」，PO文一出，引起網友熱議，網友們都認為這樣的價格太貴，黃姓業者表示店內的滷味都是「真材實料，不怕比較」。

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有網友在台南爆料公社PO文指出：「台南大成路某間有名的牛肉麵，2個海帶、一顆滷蛋、一塊豬耳朵這樣要180元？？我是沒吃過這麼貴的滷味，其他人有吃過嗎？」。網友 PO出1張有海帶、滷蛋、豬耳朵等小菜的照片。

此文一出引起網友熱議，有4千多人按讚，近2千人留言，大部分的網友們都嫌貴，網友說：「貴幾十年了啦~但麵好吃~滷的牛肉也好吃~」、「你敢在那邊切滷味，我都不敢吃他們的滷味，隨便都是高價」、「所以我都乖乖吃麵，不敢點滷菜」…。

據了解，該牛肉麵店成立於民國55年，發跡於台南市水交社空軍眷村，在當地是非常知名的牛肉麵店，是最道地的台灣小吃，該店的牛肉麵、牛筋麵與滷海帶等小菜都是許多人的最愛，原本牛肉麵店是開在水交社眷村的巷內，惟因水交社拆除改建，才搬到大成路現址，生意也不錯，雖然滷味價錢仍然高貴，但是品質上還是受到許多食客的肯定。

黃姓業者表示，他們店內滷味用的都是真材實料，像海帶是日本進口的昆布，與一般坊間麵店的不同，每個30元，魯蛋用的是鴨蛋，並非雞蛋，每顆15元，至於豬耳朵熬煮入味，入口即化，每兩為35元，這些都是長時間熬煮所製，長久以來都有消費者嫌貴過，但消費者去其他麵店食用比較後，多數都能夠接受這個價格，這代表他店內的滷味不怕消費者比較，但對店內沒有滷味標價的問題，將會改善。

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