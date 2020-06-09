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提升搜救犬專業能力　台南、新北市消防局進行搜救犬聯合訓練

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▲為有效提升搜救犬專業能力，台南市消防局特種搜救隊搜救犬隊與新北市消防局特種搜救隊搜救犬隊，於在台南市進行訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為有效提升搜救犬專業能力，台南市消防局特種搜救隊搜救犬隊與新北市消防局特種搜救隊搜救犬隊，於在台南市進行訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效提升搜救犬專業能力，台南市消防局特種搜救隊搜救犬隊與新北市消防局特種搜救隊搜救犬隊，於6月8日及12日，在台南市轄區飛雁新村、林默娘公園等地點共同進行移地聯合訓練，包含瓦礫搜索訓練、路徑追踨訓練、吠叫訓練、領犬員搜索計劃擬定討論等訓練科目。

▲為有效提升搜救犬專業能力，台南市消防局特種搜救隊搜救犬隊與新北市消防局特種搜救隊搜救犬隊，於在台南市進行訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新北市消防局搜救犬隊成軍已久，有較完善的運作制度，豐富的訓練經驗，並已開始嘗試培訓路徑追踨搜救犬，該作業類型之犬隻更適合應用於人口走失之尋人，預計本次交流訓練將會有豐富的收獲。

▲為有效提升搜救犬專業能力，台南市消防局特種搜救隊搜救犬隊與新北市消防局特種搜救隊搜救犬隊，於在台南市進行訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為有效提升搜救犬專業能力，台南市消防局特種搜救隊搜救犬隊與新北市消防局特種搜救隊搜救犬隊，於在台南市進行訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，為提升特種搜救隊搜救犬馴養及生活環境，市府於2020年已著手建置搜救犬舍，包托盥洗、電器設備、訓練器材…等設施，可妥善規劃搜救犬之生活起居及訓練，台南市仍會持續進行各項專業訓練以提升救災能力，強化台南市特種搜救隊能量。

▲為有效提升搜救犬專業能力，台南市消防局特種搜救隊搜救犬隊與新北市消防局特種搜救隊搜救犬隊，於在台南市進行訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為有效提升搜救犬專業能力，台南市消防局特種搜救隊搜救犬隊與新北市消防局特種搜救隊搜救犬隊，於在台南市進行訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯表示，台南市目前現有3隻搜救犬，2隻通過IRO高級（B級）評量檢測、1隻通過IRO中級（A級）評量檢測，其中搜救犬Kenna及Kathy亦於2019年取得亞洲區MRT搜救犬救援能力認證佳績，搜救犬訓練不輕鬆，訓練一隻搜救犬需要花費相當長的時間及心力，且每隻搜救犬都有搭配的控犬員，控犬員會針對每隻搜救犬的個性、能力去調整訓練方式，透過日常訓練能讓搜救犬與控犬員培養默契，建立深厚的感情，在災害現場才能發揮最大效能。

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