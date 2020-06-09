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小心車子有電！　台南消防局辦電動車及油電車車禍救助安全訓練

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▲台南市消防局第五救災救護大隊為強化消防人員對於油電混合車與電動車之了解與救援之技能，辦理電動車及油電車車禍事故救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五救災救護大隊為強化消防人員對於油電混合車與電動車之了解與救援之技能，辦理電動車及油電車車禍事故救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五救災救護大隊為強化消防人員對於油電混合車與電動車之了解與救援之技能，9日在保西分隊駐地辦理電動車及油電車車禍事故救援訓練。

▲台南市消防局第五救災救護大隊為強化消防人員對於油電混合車與電動車之了解與救援之技能，辦理電動車及油電車車禍事故救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第五救災救護大隊為強化消防人員對於油電混合車與電動車之了解與救援之技能，辦理電動車及油電車車禍事故救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局指出，隨著時代進步，近年來環保意識抬頭，油電混合車乃至於電動車，各種採用新能源的車輛不斷推出推陳出新，車輛的構造與電器配備與以往車輛已有不同，一旦此種車輛發生車禍事故時，可能發生感電、火災、電池位移、電池液洩漏等危險，對於消防人員來說，以往所認知的車禍救援處理原則對於此種的車輛來說，已有不足之處。

▲台南市消防局第五救災救護大隊為強化消防人員對於油電混合車與電動車之了解與救援之技能，辦理電動車及油電車車禍事故救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第五救災救護大隊為強化消防人員對於油電混合車與電動車之了解與救援之技能，在保西分隊駐地辦理電動車及油電車車禍事故救援訓練，期望藉此訓練，使消防人員提升對於油電混合車與電動車之車輛辨識、車體構造、高壓電主要組件配置、關閉高壓電系統程序、氣囊位置與關閉程序及火災處理程序等緊急處置方式。

▲台南市消防局第五救災救護大隊為強化消防人員對於油電混合車與電動車之了解與救援之技能，辦理電動車及油電車車禍事故救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

考量市面上純電動車越來越普及，以及TOYOTA油電車之高市佔率，本次訓練車型在懷仁洗腎中心粘錫榮主任與南都汽車的大力支援下，分別提供特斯拉（Tesla Model X）及Toyota旗下油電混合車等兩款車型供訓練使用，使得參與本次訓練的消防人員對於電動車及油電混合車之構造及搶救注意事項有了更進一步的瞭解，也提升了消防人員在搶救電動車及油電車等車禍事故的效能與安全。

▲台南市消防局第五救災救護大隊為強化消防人員對於油電混合車與電動車之了解與救援之技能，辦理電動車及油電車車禍事故救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五救災救護大隊大隊長林德興表示，在科技的日新月異下，消防人員在面臨車禍搶救的危害型態也與以往不同，透過本次的訓練使本大隊所屬的消防人員不論是新能源車輛的構造、相關搶救效能及相關搶救安全都有相當大的提升，未來消防局在保障同仁救災安全的前提下，將持續精進救援能力，以確保市民生命、身體、財產安全。

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