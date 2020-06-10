台南市議會國民黨團白玫瑰敬悼許崑源　轟民進黨假民主假公平

▲台南市議會國民黨團書記長王家貞等人，手持白玫瑰到高雄市立殯儀館悼唁高雄市許崑源議長。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團書記長王家貞等台南市議員，10日上午手持白玫瑰，特別到高雄市立殯儀館弔唁高雄市許崑源議長，表達哀悼之意！

台南市議會國民黨團表示，許議長窮盡其一生為民喉舌，為民謀福，對鄉親有情，對朋友有義，盡一切心力就是要讓高雄成為有建設有溫暖的美好城市！非常遺憾的事，許議長力挺全力拼市政的韓國瑜市長遭到民進黨不公不義的罷免，讓許議長感同身受，寫下「社會沒有是非，活著有甚麼意思」，成為台灣荒謬、偽善、不民主不進步獨裁政黨壯烈的犧牲者！



台南市議會國民黨團書記長王家貞，代表黨團議員謝龍介、蔡育輝、張世賢、尤榮智、李文俊、盧崑福、李鎮國、曾培雅、蔡淑惠、林美燕議員，偕同洪玉鳳、許至椿、林燕祝、李中岑、方一峰、議員，帶著白玫瑰前往高雄市立殯儀館敬悼 許崑源議長。

王家貞表示：「我們來看您，許議長！不知道2020年6月6日您的縱身一跳，有沒有喚醒沉睡已久，早已被邪魔歪道下了蠱的台灣？看著那些以為自己比較高貴，比較了不起的政治人物，在您大去的第一時間繼續臧否著您，無比悲憤心痛！」

王家貞沉重的說，冷血的民進黨連死者為大的基本尊重都沒有，仍出動1450網軍繼續摧殘往生的許議長，毀謗他只是個江湖議長？許崑源議長一步一腳印長期在高雄為鄉親謀福祉，留下最有情有義的風範，這不是民進黨1450能毀的了的，他譴責殘暴不仁、心狠手辣的民進黨，毀敗了台灣人的善良敦厚，把台灣推向彼此仇恨對立的懸崖！

王家貞指出，民進黨標舉假民主、假公平、假道學、假文憑、假清廉以及更假的假台獨、假愛台灣的種種卑劣事蹟將雋刻地在台灣歷史裡！看到許議長在高雄市議會為民喉舌的影音，想到有這麼一句民間話語：是條漢子！這條漢子為台灣荒謬偽善不民主不進步的獨裁政黨做了死諫！這條漢子為民進黨用仇恨與對立來換取政治權力的毫無人性卑劣行俓，做了生命的控訴。

台灣的下一個場景會是甚麼？「許議長您就不用憂心了」，王家貞說：「我們會來憂心，要繼續拼搏，讓18年後又是一條好漢的您看到美好良善的台灣！我們這些仍有人間歲月的鄉親友人一定會繼續努力，永不放棄對服務台灣這塊土地、踐履造福鄉親的承諾！」

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