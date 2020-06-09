就是本週五手刀加入行事曆！美式賣場尿布特價預備～買

▲幫寶適尿布在優惠期間屢掀搶購囤貨潮。（圖／網友提供，請勿翻拍）

消費中心／綜合報導

許多爸媽受全球景氣影響，早一步施行精省計畫嚴控家庭開支，不少人會鎖定每期美式賣場推出的各種限期優惠入手生活必需品，許多「神級好物」在優惠期間屢掀搶購囤貨潮。最近又有眼尖網友發現美式賣場會員護照上的優惠預告中，幫寶適一級幫紙尿布將再度於6/12~6/21特價，而且這次推出特惠的還是「全新升級版」，新品不但不調漲價格，還推出限時優惠，購買單箱可便宜140元，讓爸媽們除了手刀將特價時間記入行事曆，也急急研究和過去的幫寶適一級幫紙尿褲有何不同。

▲升級版一級幫紙尿褲不但不調漲價格，還推出限時優惠，購買單箱可便宜140元。（圖／擷取自COSTCO會員護照）

眼尖的網友立刻發現，這一次特價的幫寶適一級幫紙尿褲包裝和以往不大一樣，外觀看來多了一條綠色的色帶，強調全新360度透氣材質。原來這款在台灣剛上市的升級版幫寶適一級幫黏貼型紙尿褲，是在日本相當受歡迎的高規格人氣新品，同時也是日本產院（類似台灣月子中心）首選，除了和以往一樣是日本製的純正血統，在透氣度上也只有幫寶適能超越幫寶適，提供超有感的「360度內外表層全方面透氣」寵愛寶貝的小屁屁。

▲眼尖的網友立刻發現，這一次特價的幫寶適一級幫紙尿褲包裝和以往不大一樣，外觀看來多了一條綠色的色帶。（圖／網友提供，請勿翻拍）

隨著即將來臨的夏季高溫，濕悶熱往往是寶寶敏感脆弱肌膚的頭號公敵，一不小心就很容易悶出紅屁屁，讓爸媽看了好心疼。全新升級的幫寶適一級幫黏貼式紙尿褲，具有360度全方位透氣內外表層，超過1,000萬個可見透氣孔，形成強大的雙向親膚透氣層，不只材質如同羽毛般親柔，還以特有隔離稀便表層可吸收阻隔稀便，讓寶貝遠離紅屁屁困擾。

▲全新升級的幫寶適一級幫黏貼式紙尿褲，具有360度全方位透氣內外表層，超過1,000萬個可見透氣孔，形成強大的雙向親膚透氣層。（圖／資料照）

另外，升級版一級幫紙尿褲具兩倍彈力透氣腰圍，在兩側腰圍也添加透氣孔增加側身腰圍透氣度，並採用可拉伸材質，讓寶貝穿著時不易變形、服貼度及包覆性更佳，遠離背流測漏的土石流驚嚇感，讓爸媽不再手忙腳亂傷腦筋；同時改用不傷手的新黏貼膠條，無尖銳稜角、幫寶寶黏貼尿布時也不必擔心摩擦問題，更不傷寶貝肌膚。

▲▼兩倍彈力透氣腰圍，在兩側腰圍也添加透氣孔增加側身腰圍透氣度，並採用可拉伸材質，；同時改用不傷手的新黏貼膠條，黏貼尿布時也不必擔心摩擦問題，更不傷寶貝肌膚。（圖／資料照）

這款新升級一級幫紙尿褲也大受台日媽咪喜愛，像是嫁給日本先生的上田太太就分享日本產院愛用幫寶適，而他很滿意尿布透氣度及貼心的彈力腰圍設計；咖啡糖賢齡則是覺得360度透氣材質，能讓寶貝在夏日悶熱環境維持乾爽屁屁很放心；五寶媽林叨囝仔更是大讚生到第五胎，連腰圍都有透氣孔，幫寶適尿布真的是愈做愈貼心。

考量寶貝貼身用品的使用需求，許多爸媽秒化身「懂買職人」，不僅要買得省更要買得好，常常為家中寶貝購入尿布的爸媽一定會知道，即便是無優惠檔期，在美式賣場採購幫寶適尿布已經比其他通路都要優惠，更別說是一年只有一檔的限時優惠檔期，趁特價買好買滿，讓家中寶貝在尿布時光中有個健康的小屁屁，充滿元氣又有活力的安心長大。

▲考量寶貝貼身用品的使用需求，許多爸媽秒化身「懂買職人」。（圖／網友提供，請勿翻拍）