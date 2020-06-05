6/7大解封「賣場規定」先看！好市多維持1卡2人入場、家樂福體溫過高者不得進

▲好市多自4月11起規定1卡只能2人進入賣場。（資料圖／記者陳涵茵攝）



記者蕭筠／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，已連續53天無新增本土個案，6月7日起各大場所防疫措施將逐漸解封，針對賣場是否也開放不戴口罩、進場量體溫部分，美式賣場好市多（Costco）表示，仍維持1卡限制2人入場措施，但會撤離紅外線機量體溫，而家樂福則說進入賣場之消費者仍須配合量額溫，超過37.5度、有嚴重呼吸道咳嗽症狀者，以及拒絕量測者依舊禁入。

針對6月7日起是否將取消賣場相關防疫規定，好市多行銷企劃部副總經理王友玫表示，目前全台7店仍維持1卡最多2人進入賣場，主要為考量社交安全距離，並同樣建議民眾配戴口罩但不強迫，紅外線機部分則會撤離，不再測量體溫，但會要求員工戴口罩。至於賣場內提供的用餐區域配合政府維持社交安全距離，目前不會開放。

▲家樂福維持「入場前量測體溫」規定。（資料圖／業者提供）



家樂福量販也表示將維持「入場前量測體溫」規定，且消費者若額溫超過37.5度、有嚴重呼吸道咳嗽症狀者，以及拒絕量測體溫者，依舊禁止進入賣場，店內收銀台、自動結帳區域設立的「1公尺防疫間距」同樣暫不撤離；愛買則說配合政府防疫新生活，仍會勸導體溫過高者避免進入賣場，且建議民眾室內要戴上口罩。

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