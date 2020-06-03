好市多網站也賣中衛彩色口罩了！1卡限購1盒265元⋯剛上架就完售

▲好市多開賣中衛口罩一上架就秒殺。（圖／翻攝好市多網站）

記者蕭筠／台北報導

口罩於6月1日正式解禁，繼各大通路、超商陸續開賣後，今（3）日中衛口罩也在電商平台正式提供販售，不過開賣不到10分鐘就直接完售，仍有大批民眾未搶到。稍早，美式賣場好市多悄悄在線上網站開賣中衛醫療彩色盒裝口罩，售價265元，每卡限購1組， 顏色採隨機出貨，但才剛上架就直接秒殺完售。

好市多悄悄在線上購物平台開賣中衛醫療彩色口罩，一盒售價265元，每卡限購1組，顏色則採隨機出貨，無法指定，原定今日至9日期間提供販售，孰料一上架就秒殺。對此，好市多行銷企劃部副總經理王友玫表示，因手上有中衛口罩就先開放民眾購買，但剛上架就已經完售，後續仍在和廠商進行溝通再進行販售，至於賣場是否會進貨，她則稱要看貨量再討論。

尚未買到口罩的民眾，下午可把握其他網購平台的開賣機會，包括東森購物網、PChome 24h、momo購物通通都還有，其中，東森購物網提供深丹寧、櫻桃紅2色，一盒50片售價300元，每人限購2盒；PChome 24h下午4時開賣，平面款有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元，立體款為酷黑色，一盒50片499元，以上均為每人限購1盒；momo購物則在晚間8時開賣，平面款有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元；立體款為酷黑色，一盒50片699元。

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