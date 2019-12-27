美式賣場「顧屁屁神器」爆買潮再現！10天限定價　竟遭網友破解超殺購買技

▲美式大賣場又見「顧屁屁神器」爆買潮，堪稱2019全年最優惠。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

美式大賣場又見「顧屁屁神器」爆買潮！廣受各大媽媽社團推薦的幫寶適尿布期間限定特價活動又來了，只要把握12/27~1/5的10天內，購買任一幫寶適黏貼型尿布，單箱就折140元，價格比上一波「黑五」購物節現折100元更殺更便宜！難怪消息一推出討論熱度再創新高，並引發網友瘋狂分享現場銷售實況，只見由北到南各大賣場都擠滿了愛子心切的爸媽們一箱一箱扛，堆滿整車比人還高。

▲購買任一幫寶適黏貼型尿布，單箱就折140元。



而且有句話說「高手在民間」，就有精打細算的地方媽媽眼尖發現這波幫寶適顧屁屁神器的「隱藏版省錢密技」！原來這次特價活動可享網路、賣場同步優惠，利用網路下單不僅免扛、免搬更輕鬆，還有滿三千再送200元的終極優惠，網購價算一算平均每箱省下約250元，讓不少爸媽們準備狂掃一波，打算囤好囤滿好過年。

▲高透氣性、材質棉柔的幫寶適一級幫紙尿褲向來在媽媽界有口皆碑。

過去許多爸媽擔心冬天幫寶貝換穿尿布容易著涼，因此傾向選擇材質較厚或吸收力較好的尿布，希望減少更換頻率為寶貝保暖，但台灣冬季天氣變化劇烈，一下子遇到寒流來襲，冷空氣造成寶寶肌膚乾癢，不一回兒又出大太陽，厚重不透氣的尿布往往讓寶貝爆汗濕悶而造成紅屁屁。畢竟「寶寶心裡苦、寶寶不懂說」，孩子的狀況都必須靠爸媽的細心觀察、隨時調整，其實照顧好寶貝的屁屁不難，只要挑選透氣性好、彈性材質佳又柔軟的尿布，就能避免寶寶穿尿布時因為摩擦而造成後腰、大腿圍和小屁屁等部位不舒服，讓寶貝無時無刻都玩得愉快、睡得安穩。

▲只要挑選透氣性好、彈性材質佳又柔軟的尿布，就能避免寶寶穿尿布時因為摩擦而造成後腰、大腿圍和小屁屁等部位不舒服。

小兒科阿包醫生建議，新手爸媽挑選尿布時要多注意吸收力及透氣性，他認為：「尿布吸收力良好才能快速帶走寶包的尿液、稀便，降低大小便與屁屁接觸的面積與時間，尿布內外層都要透氣，可觀察尿布表面孔洞，孔洞多的尿布表示尿布越透氣，屁屁才能更乾爽。」





▲內外表層有滿滿的透氣孔，讓空氣內外流通，不讓寶寶被尿布疹、紅屁屁纏身。

事實上，高透氣性、材質棉柔的幫寶適一級幫紙尿褲向來在媽媽界有口皆碑，高人氣大品牌不僅讓寶貝穿得舒服、家長也更安心！這波美式賣場期間限定折扣價格堪稱是全年最低點，事實上也比前陣子高話題性的黑五購物節的優惠更划算，難怪每次推出優惠價都會造成瘋搶缺貨，萬一媽媽們搶購手腳不夠快，恐怕就搶不到2019最後一波優惠！

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