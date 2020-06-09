只收件到7/14！全台好市多不洗照片了　網哀嚎一片：拜託，不要停

▲好市多。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）因提供各式限量又便宜的商品，再加上有許多會員專屬服務如藥房免費諮詢、光學眼鏡部等，深受台人喜愛，進軍台灣多年依舊擁有超人氣。不過今（9）日傳出其相片沖洗部將於7月15日起停止提供服務，引發討論，對此，業者也作出最新回應。

▲好市多相片沖洗部將在7月15日起停止服務 。（圖／讀者提供）



一位網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享好市多最新公告，內容寫到：「相片沖洗部感謝您長久以來的照顧與支持，自2020年7月15日起，相片沖洗步將停止現場及線上收件服務。之前的訂單，請於2020年8月15日前至賣場取件。」消息一曝光，引來不少人哀嚎「拜託，不要停，我還是有需要啊」、「歐歐歐歐歐不！！好市多的算便宜耶嗚嗚嗚嗚」、「Costco的照片紙，質料很好耶」。



對此，好市多行銷企劃部副總經理王友玫證實此消息，表示全台13間分店的相片沖洗部提供服務至7月14日，7月15日起不再收件，她指出因沖洗照片人愈來愈少，因應市場萎縮故決定收掉。

【你可能也想看】

►又有免運了！foodpanda「6月天天免外送費」 輸6字優惠碼限量領

►6/7大解封「賣場規定」先看！好市多維持1卡2人入場、家樂福體溫過高者不得進

►快訊／家樂福買下頂好 連Jasons Market全部併購

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來