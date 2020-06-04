好市多開賣中衛口罩「單片5.3元」！他秀發票曝「年前價格」網嘆：差好多⋯

▲好市多昨日開賣中衛口罩秒殺。（圖／翻攝好市多網站）



記者蕭筠／綜合報導

國內口罩於6月1日正式解禁，繼各大通路、超商陸續開賣後，昨（3）日中衛口罩也在電商平台正式提供販售，美式賣場好市多（Costco）則於中午左右悄悄在線上網站開賣中衛醫療彩色盒裝口罩，50片售價265元，但才剛上架就直接秒殺完售，依舊超夯，看到瘋搶情況，一位網友就曬出年前購入的中衛口罩發票，驚見單片價格竟然是4倍跳，吸引不少人嘆：「差好多啊。」

▲網友分享年前在好市多購買的中衛口罩200入只要285元。（圖／翻攝好市多網站、網友授權提供）



好市多昨日中午12時多左右，悄悄在線上購物平台開賣中衛醫療彩色口罩，一盒50片售價265元，單片就要5.3元，每卡限購1組，顏色則採隨機出貨，無法指定，原定當日至9日期間提供販售，不過一上架就秒殺，不少人一看忍不住呼籲「夠用就好」、「每個人家裡都一堆口罩，真的不用搶」，但也有人認為價格太高「懷念以前的價格」、「回不去的價格」。

一位網友就在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」曬出年前在內湖好市多購買的中衛口罩發票，無奈嘆：「唉！過年前是200片285元⋯」照片中可以看到一盒中衛醫療口罩200入售價才285元，彩色款385元，而且還是200片，單片最低只要1.475元，相較現在1片5元價差近乎4倍，吸引不少人留言「差好多啊，原物料上漲及稀缺性，價格應該回不去了」、「我也是年前買一盒200片285，想說省著用等疫情過後會不會再回到原價」。

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