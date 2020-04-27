日知名紙尿褲驚人功能曝！醫：寶寶的紅屁屁有解

▲台灣夏天潮濕悶熱，寶寶長時間包尿布，容易引發紅屁屁尿布疹，柚子醫師和日本媽媽的寶寶紅屁屁對策是什麼呢？一次告訴你。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者鍾欣妍／採訪報導

台灣夏天潮濕又悶熱，嬰幼兒皮膚過敏就診數大增，尤其寶寶容易出汗，屁屁長時間包著尿布，受到汗水和尿液刺激，還有腿部摩擦，就容易引發俗稱紅屁屁的尿布疹，成為寶寶夏季的頭號大敵！柚子醫師陳木榮要把寶寶的紅屁屁對策，一次傳授給你。

▲▼柚子醫師陳木榮傳授寶寶紅屁屁的夏日對策，強調尿布材質輕薄不見得等於透氣，一定要選擇透氣尿布。（圖／記者姜國輝攝）

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柚子醫師特別點出，尿布材質輕薄不見得等於透氣，「尿布一定要選擇透氣的，而且我們要勤換尿布，如果發現小寶寶一尿濕了，就盡快更換，再來清潔部分，假如大便完盡量用水洗屁股，洗完之後用布拍乾，拍乾之後我都會建議一分鐘到兩分鐘之後，再把尿布重新包回去。」

▲▼嫁到日本的網紅媽咪上田太太分享當地產院的尿布首選，激推最高級360度透氣尿布。（圖／記者姜國輝攝、幫寶適提供）

想要保護小寶貝的屁屁，遠離尿布疹，尿布的選擇可不能馬虎，嫁到日本的網紅媽咪上田太太觀察到台日生產差異，分享當地產院的尿布首選。

上田太太說：「日本沒有坐月子的習慣，也沒有月子中心，只不過在日本的產院有點類似台灣的醫院，寶寶出生後，護理師常常教導日本媽媽關於尿布疹的詳細狀況，日本的產院還滿愛用幫寶適，因為我自己的小姑也是，我最近發現日本超人氣的尿布就是幫寶適新出的最高級360度的透氣尿布。」

▲▼吹風口隔著最高級360度透氣尿布當中的透氣層，依舊可吹起羽毛（上圖）和泡泡（下圖）。（圖／記者姜國輝攝）

找來醫師和網紅媽咪進行實測，拿出尿布當中的透氣層放在吹風口，不只吹的出泡泡，就算中間隔一層，羽毛也可以被吹起來，引起現場一陣驚呼。

▲DJ新手媽咪咖啡糖賢齡認為尿布透氣度最重要，看到尿布透氣實測結果，直呼真的是360度雙向透氣。（圖／記者姜國輝攝）

DJ新手媽咪咖啡糖賢齡表示，尿布的學問非常深，但吸收力好、輕薄只是基本，「回歸到尿布透氣度才是最重要，所以剛剛看到這個實驗之後，我覺得非常驚奇，真的就是360度雙向透氣，看到泡泡、羽毛都飛起來了，我相信用在小寶寶的屁股上面，他應該會很乾爽很舒服，不管今年夏天再怎樣炎熱，他的屁股一定很健康。」

▲▼幫寶適黏貼型紙尿褲升級版，強調提升尿褲雙層雙向和腰圍透氣度。（圖／記者姜國輝攝）

日本製造的幫寶適黏貼型紙尿褲升級版，不只強調提升尿褲的雙層雙向透氣度，也兼顧腰圍的透氣度，加上優化不割手的黏貼條設計，讓媽媽們使用上更安心。