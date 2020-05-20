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CP值太高！爸媽最推育嬰好物點評：美式賣場買最划算

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▲▼好市多,拉拉褲,尿布,一級幫。（圖／業者提供）

▲美式會員制賣場有許多爸媽必買的育嬰商品。（圖／網友提供，請勿翻拍）

消費中心／綜合報導

美式會員制賣場有許多爸媽喜歡的育嬰商品，像是FB社團《Costco好市多 商品經驗老實說》內，就有許多高CP值育兒神物備受推薦！

（一）日本製幫寶適拉拉褲　兩箱$1,858／約一個月的使用量

家有嬰幼兒的父母，一定知道寶寶的肚皮經常會像吹氣球一樣忽大忽小，尤其是喝完奶、飽餐一頓之後，肚子鼓成一顆球，圓滾滾的模樣好不討喜，醫師指出，寶寶的腹部肌肉稚嫩，撐不住腹腔壓力，所以吃飽之後肚子會鼓成一大球，在排便排氣之後又「消風」，這是再自然不過的事，但長時間穿著尿布，寶貝的肚皮經常會被勒出一道紅紅的痕跡，爸媽看了好心疼！就有媽媽在網路上分享，幫家裡的寶寶換上拉拉褲之後，怎麼動都不會卡、不會漏，好穿好脫又透氣，是育兒好幫手，引起廣大媽媽們的迴響。

▲▼好市多,拉拉褲,尿布,一級幫。（圖／業者提供）

▲「日本製幫寶適一級幫褲型拉拉褲」材質柔軟、貼合身型，家有好動寶寶的媽媽們表示「用過就回不去」。（圖／Rice & Shine粉絲團提供）

而這款讓媽媽們喜歡的拉拉褲，就是從日本紅到台灣的「幫寶適一級幫拉拉褲」，近期在FB社團《快樂寶寶～教養、育兒媽媽經》上就有媽媽PO文表示「孩子都不乖乖躺好，想來試試看拉拉褲」，但一天要更換好幾次，長時間下來也是一筆可觀的開銷，身為精打細算的育兒族，就算是消耗品也要買到品質好價格又實惠的才行，讓該名媽媽發文向前輩請益：「日本製的一級幫拉拉褲哪裡買比較划算？」這番討論釣出專業網友神分析，相較於其他通路，美式賣場以價格取勝，一般電商通路M號拉拉褲一片約8.1元，而美式賣場則是7.3元，這差異說大不大，但大量買起來就是一筆價差，即便是無特價時段，美式賣場的售價也比一般通路便宜，成為爸媽扛貨的首選。許多爸媽也提到一來就是搬兩箱以上，一次滿足一個月的需求。

▲▼好市多,拉拉褲,尿布,一級幫。（圖／業者提供）

▲身為精打細算的育兒族，就算是消耗品也要買到品質好價格又實惠的才行。（圖／翻攝自FB社團《快樂寶寶～教養、育兒媽媽經》）

▲▼好市多,拉拉褲,尿布,一級幫。（圖／業者提供）

▲即便是無特價時段，美式賣場的售價也比一般通路便宜，成為爸媽扛貨的首選。（圖／網友提供，請勿翻拍）

（二）森林家族小木屋禮盒組　$839／組

而在幼兒界超受歡迎的「森林家族」系列，因為造型、場景多變，設計精緻療癒、每個玩偶角色都極富特色，從小朋友到大朋友都能玩，不用擔心長大就得丟，成為兒童界神級玩具，加上森林家族發售已久，市面上款式多到買不完，價格也都頗有看頭，也因此只要有特價，一定能看見爸媽手刀瘋搶，有網友PO文分享自己去買尿布的時候，驚鴻一瞥看見「森林探險小木屋禮盒組」僅839元，讓這則PO文留言迅速衝破2千則，也推坑眾多家長，表示來美式賣場採買生活用品時，一起扛回家最划算。

▲▼好市多,拉拉褲,尿布,一級幫。（圖／業者提供）

▲「森林探險小木屋禮盒組」特價839，PO文一出推坑眾多家長。（圖／翻攝自FB社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

（三）瑪利歐遙控賽車　$975／台

除了以上兩樣，前陣子在美式賣場最夯的玩具，莫過於瑪利歐迷你遙控賽車了，除了小孩喜歡外，大人也玩得不亦樂乎。社團裡推薦的PO文一出來，一堆爸媽表示想要，更有好幾位網友提供了網路上的改裝建議。

▲▼好市多,拉拉褲,尿布,一級幫。（圖／業者提供）

▲社團裡推薦的PO文一出來，一堆爸媽表示想要。（圖／翻攝自FB社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

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