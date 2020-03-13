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好市多限購解禁！日本製尿布推限時超殺優惠　開賣首日再現搶購潮

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▲▼好市多限購解禁！日本製尿布推限時超殺優惠。（圖／翻攝自網路）

▲幫寶適一級幫拉拉褲難得推出優惠折扣，讓許多號召親友幫忙扛。（圖／網友提供，請勿翻拍）

消費中心／綜合報導

美式大賣場又出現搶購人潮！原來是來自日本的育兒神器「幫寶適一級幫拉拉褲」於2/15起正式進駐實體賣場，開賣首三日就賣到全台缺貨。最近更在各大媽媽社團傳出幫寶適將推出誠意十足的超殺價，一撕就脫的拉拉褲折扣後最低每箱只要859元，活動僅3/13~3/22短短10天。難得的是，好市多最近針對紙製品都有限購數量，為了方便爸媽採買，本次幫寶適紙尿褲優惠暫時取消限購。果然今天一早各分店就有許多爸媽得知消息後前來把握機會囤貨，趁著優惠多買幾箱回家，不然之後優惠結束，又恢復一卡限買一箱很麻煩。

▲▼好市多限購解禁！日本製尿布推限時超殺優惠。（圖／翻攝自網路）

▲今天一早各分店就有許多爸媽得知消息後前來把握機會囤貨，趁著優惠多買幾箱回家。（圖／網友提供，請勿翻拍）

日本製的幫寶適一級幫拉拉褲上市以來，僅去年6月首度在好市多做過短期銷售，當時狂掀爆買潮的高討論度仍歷歷在目，時隔一年終於再度進駐全台賣場。被譽為媽媽界育兒神器的一級幫拉拉褲，這次推出限時10天的特惠活動，立刻在媽媽社團各大Line群組、賣場討論社團瘋傳。近期好市多針對衛生紙與尿布等生活用品都有限購數量，這一次特價的拉拉褲竟然破天荒沒有限購，樂壞了有添購尿布需求的爸媽，直呼「終於不用分次採購，可以一次買好買滿」!

業者表示，有鑑於先前的搶購經驗，這次特別安排銷售分流，賣場將以舒適不勒肚的一級幫拉拉褲尿布特惠為主，每箱折70元，折扣後最低只要859元；另一款同樣深受媽媽們喜愛的一級幫黏貼型尿布，則可透過好市多線上購物每箱折100元，且消費者只要在網購結帳時輸入折扣碼「spota1920」，還可再享買3,000折200的雙重優惠。

▲▼好市多限購解禁！日本製尿布推限時超殺優惠。（圖／翻攝自網路）

▲賣場將以舒適不勒肚的一級幫拉拉褲尿布特惠為主，每箱折70元，折扣後最低只要859元。（圖／網友提供，請勿翻拍）

透過幫寶適進店推廣及網路熱度討論，火速讓更多爸媽認識這款「懶人育兒神器」！像是彈力腰圍設計，滿足寶寶吃飽後肚子瞬間變大、消化後又變平的鬆緊變化；貼心的「一撕就脫」設計，讓爸媽可以從側邊輕輕一撕就能順利脫掉尿布，乾淨不沾好清理，接著再幫好動寶貝以穿內褲的方式，站著就能快速套上，終於不必辛苦制伏小獸也能輕鬆換穿；加上雙重透氣表層，可讓寶寶屁屁乾爽不悶熱、減少紅屁屁發生的情形，尤其日本原裝進口的絕佳品質，滿足現代爸媽寵愛寶貝的高規格需求。

▲▼好市多限購解禁！日本製尿布推限時超殺優惠。（圖／翻攝自網路）

▲360度彈力腰圍設計，始終服貼腰圍讓寶寶舒服一整天；貼心的「一撕就脫」設計，讓爸媽可以從側邊輕輕一撕就能順利脫掉尿布。（圖／資料照）

如此方便的幫寶適一級幫拉拉褲，也累積眾多好口碑，許多家有好動寶寶的爸媽終於鬆一口氣大讚：「日本製的拉拉褲真的很好穿」、「側邊一撕就能脫下，清理換穿都很方便！」「寶寶吃飽肚子變很大，穿拉拉褲讓腰圍更舒服」，有許多育兒學長姐做見證，讓新手爸媽安心入手一級幫拉拉褲成為育兒神隊友。

網購連結：https://lihi1.cc/ZUbQt

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