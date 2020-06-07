獨／韓國瑜只要提罷免訴訟　陳其邁將直接代理高雄市長

▲行政院副院長陳其邁。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案以93萬票通過，接下來如果他提出選舉訴訟，高雄市可能面臨長達2年多的代理期。據了解，民進黨考量市政在過去1年多來，從「優等生」跌到吊車尾，不得再讓高雄陷入訴訟的廢弛困境中；因此勢必要備妥因應方案，屆時不會再以過渡性的安排來思考代理人選，而是由行政院副院長陳其邁直接提前上陣。

韓國瑜確定被罷免，接下來要由誰來代理市長成為討論焦點。民進黨陣營本來評估，以「淡化高雄、政治色彩」的人選為原則；因此，陳其邁、「菊系」色彩的前代理市長許立明都不在名單上，被點名的則有高市前副市長楊明州、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、內政部次長陳宗彥等人。

不過，韓國瑜在確定被罷免之後的談話，其態度非常強硬，有再次凝聚韓粉憤怒與能量的味道。所以，民進黨陣營勢必要審慎以對，特別是評估韓國瑜是否提出罷免訴訟，以拖延戰局，要有因應策略，不能讓高雄市政停擺。

黨政高層指出，先思考韓國瑜如果提出訴訟，傳達的意涵，其實等於直接沒收高雄人補選市長權利，韓國瑜和他的團隊「選前卡罷、罷後卡選」可能引來市民反撲的力道。

黨政高層透露，國民黨是必要思考，如果讓韓國瑜沒收市長補選，而不吭聲，大選後聲望沒起色的國民黨還有多少底氣可以禁得起接下來的民意海嘯，「這是攸關大局的問題，2020沒收了高雄人的選擇，2022國民黨在高雄提名誰還有意義嗎？」

黨政高層指出，接下來則要思考，如果韓國瑜提罷免訴訟，接下來高雄會面對長達2年多的代理期，回顧過去這1年多來，高雄市從原本六都「優等生」變成最後一名的「廢弛市政」，民進黨恐怕不能以過渡性的安排來思考代理市長人選。

因此，黨政高層表示，這個時候高雄必須找出熟悉市政，願景清楚並且和中央默契高的人立刻上手，而被認為最有勝選機會的行政院副院長陳其邁，就符合這樣的條件。

不過，如果韓國瑜不提罷免無效訴訟，黨政高層評估，國民黨與民進黨都必須共同採取「去韓國瑜」的動作，重新贏回高雄人的信任。

黨政高層認為，無論是2018的市長選舉，或是這次的罷免投票，高雄人的聲音很清楚，就是「市民才是主人」，接下來的市長補選，不是國民黨的收復失土戰，不是誰的復仇戰，更不該再與「韓國瑜」相干，趕快把城市的光榮感、市民的光榮感還給高雄人才是正辦。

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