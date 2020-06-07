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幕後／陳其邁敲定備戰高雄市長　3人被點名出任副閣揆

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▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜6日被以93萬9090張同意罷免票寫下歷史，成了我國史上首位遭到罷免的直轄市長。民進黨內早有共識，認為行政院副院長陳其邁要出戰補選，不過考量韓國瑜可能提罷免訴訟，讓過去這1年多市政廢弛的問題又要延宕下去，逼著綠營考量讓陳其邁直接代理市長；在此同時，黨內也已點名3位接任副院長的可能人選。

黨政高層指出，如果韓國瑜提罷免訴訟，接下來高雄會面對長達2年多的代理期，回顧過去這1年多來，高雄市從原本六都「優等生」變成最後一名的「廢弛市政」，民進黨恐怕不能以過渡性的安排來思考代理市長人選。

因此，黨政高層透露，這個時候高雄必須找出熟悉市政，願景清楚並且和中央默契高的人立刻上手，而被認為最有勝選機會的行政院副院長陳其邁，就符合這樣的條件。

所以，站在綠營的立場，不論是要進入高雄市長補選，或是訴訟階段直接派代，都已經有共識，將由行政院副院長陳其邁出馬。綠營人士指出，陳其邁北上擔任副院長表現出色，人在台北的他不忘家鄉，對高雄建設盡心盡力，遇到風災也總在第一時間親自南下視察，早就被高雄人當成「真市長」。

因此，陳其邁接下來勢必會辭去副院長一職，而空出來的副閣揆缺要由誰來接任？目前衛福部長陳時中在這次的防疫戰中表現出色，半年來不休假、總是位居一線的「鐵人部長」形象深植人心，近期數次由不同民調公司所做的調查，陳時中都獲得超過百分之九十的超高支持度，也讓他成為副閣揆呼聲最高的接任人選。

除了高人氣的陳時中被點名，經濟部長沈榮津一直是總統蔡英文極力栽培的接班梯隊，在這次疫情期間，籌組口罩國家隊、紓困與振興工作，都有立下汗馬功勞，特別是接下來進入「後疫情時代」，振興經濟政策重心的狀況下，內部的確有考量可由有金融背景的副手來與蘇貞昌搭配。

另外，擁有高人氣且形象正面的前文化部長鄭麗君，同樣也被外界多次點名。綠營在評估副手人選上，常考慮「互補」性，鄭麗君是女性、性格上對比蘇貞昌也顯得更為溫和，同時在文化領域也有優異表現，在年輕人間人氣超高，也是這次呼聲很高的副閣揆人選。

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