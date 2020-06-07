批綠議員消費許崑源　他點名公民團體：還要縱容冷血政客嗎？出來care一下

▲許崑源驟逝，享壽63歲。（圖／資料照／記者洪正達攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市議會議長許崑源6日墜樓身亡，震驚各界。民進黨台北市議員梁文傑在臉書PO文，「嚇死人，是賭很大嗎」；民進黨桃園市議員王浩宇也說，「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，雖兩人之後刪文道歉，但仍難以平復藍營怒火。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，所謂的公民團體別閃躲，「難道你們無法容許『沒有誠信』的韓國瑜，卻要縱容這些『沒有人性』的冷血政客嗎？」

「沒誠信要罷免，那沒人性呢？」黃子哲今天（7日）清晨在臉書說，2014年，民進黨立委陳歐珀到時任總統馬英九母親秦厚修的靈前鬧場；2018年，退役上校也是反年改八百壯士成員之一的謬德生，不幸在抗議行動中墜地殞命，「綠黨桃園市議員王浩宇（現為民進黨）諷刺是『800-1』。」

黃子哲指出，不久前影帝吳朋奉不幸驟逝，民進黨的高雄市議員康裕成完全沒悼念吳朋奉對台灣影視界的貢獻，卻只急著利用亡者為罷韓催票。

▼許崑源生前十分力挺高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

黃子哲表示，高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，當各界還在驚惋之際，民進黨的台北市議員梁文傑竟在臉書上嘲諷說「嚇死人，是有賭很大嗎？」，「（又是）民進黨桃園市議員王浩宇的臉書除po文寫下，『高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡』外，又刻意在前面加上一句『力挺韓國瑜！』，這根本是刻意又惡意的連結或暗喻。」

「原來一個生命的殞落，在這些政客們的心中，只是消遣、消費、揶揄以及諷刺的工具或對象」，黃子哲認為，「而一件件堆疊起來的荒謬與冷血，便儼然成為民進黨為了政治鬥爭與仇恨，集體冷血留下的印記。」

黃子哲說，所謂的公民團體別閃躲，難道你們無法容許「沒有誠信」的韓國瑜，卻要縱容這些「沒有人性」的冷血政客嗎？如果罷免韓國瑜是你們認為的高雄民主的勝利，那罷免這些人便更是台灣民主的偉大成就，「溫馨小提醒，記得出來care一下，否則會被看破手腳，變成偽君子！民主光復尚未成功，公民團體仍需努力。」

▲▼梁文傑和王浩宇刪文後發文道歉。（圖／翻攝梁文傑、王浩宇臉書）

▼黃子哲發文。（圖／翻攝黃子哲臉書）