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民眾黨團總召：藍綠有影響力者應出面安撫　「政治成敗是一時的」

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案高票通過後，高雄市議會議長許崑源卻墜樓身亡，震撼各界。民眾黨團總召賴香伶6日深夜在臉書PO文呼籲，希望國民黨和民進黨都站出來安撫兩派支持者的情緒，「政治成敗是一時的，勿因立場的對立而擴大仇恨，忘卻身為現代公民應有的正直。」

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,不少韓粉在四維行政中心前聚集為韓國瑜加油打氣。（圖／記者李毓康攝）

▲韓粉高舉標語為韓國瑜打氣。（圖／記者李毓康攝）

許崑源6日晚間8時45分自17樓的住家墜樓身亡，讓妻子難過到一度昏厥。親友轉述許妻的描述，當晚她知道許崑源很失望，一直都在旁陪伴，沒想到期間出去接個電話，人就從住家窗戶墜落，而夫妻倆最後的對話是丈夫對她說，「社會沒有是非，我活著有什麼意思」。

許崑源離世不僅震驚政壇，也掀起各界正反意見激辯。民眾黨團總召賴香伶認為，在罷免投票結束後幾小時就聽聞許議長墜樓身亡的消息，真的感到非常難過，同時也擔心在這樣的氛圍之下，會出現其他不可預測的效應，「我呼籲國民黨有影響力者應出面平撫支持者的情緒。民進黨也應出面節制支持者的不當行為。」

▲高雄市議長許崑源、高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

▲韓國瑜曾現身恭喜許崑源當選議長。（圖／ETtoday資料照）

賴香伶提醒，罷免投票已經結束了，這是民主制度下人民選擇的結果，但政治成敗是一時的，希望大家不要因為立場不同而擴大仇恨，反而忘了身為現代公民應有的正直。

而與許崑源交情深厚的韓國瑜，也在得知死訊後前往九龍殯儀館向家屬致意，同時呼籲外界務必冷靜，「我非常非常悲痛，無法用任何言語來表達我心裡的感受。」

▼賴香伶臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

賴香伶呼籲藍綠兩黨「有影響力者」應出面安撫。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

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