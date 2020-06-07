退出國民黨關鍵原因曝！台東縣議員陳宏宗痛批：罷韓期間大家太自私

記者陳羿妏、王兆麟／台東報導

現任台東縣議員陳宏宗於罷韓後開第一槍！他因為對國民黨長期亂象感到不滿，7日宣布退黨投下一波震撼彈，對此，他稍早接受訪問時指出退出的關鍵原因，罷韓期間國民黨不夠團結，成員太自私有著「少一個人就能競爭主席」的想法，再加上他從政45年的觀察後，感到失望才選擇退黨。

▲台東縣議員陳宏宗談退出國民黨想法，對於罷韓期間黨內態度感到失望。（圖／記者洪靖宜攝、記者王兆麟翻攝）

陳宏宗指出，國民黨從當初選舉到現在，每一次選舉都太多雜音，大家都太自私有著「把韓國瑜罷掉，國民黨就少一個人競爭主席」，聽到這樣的耳語，直言「其實今天國民黨團結，就沒有辦法罷免，大家都沒盡全力，太可惜了」。

從昨日罷韓同意票數高達93萬9090張同意票，不僅跨越罷免門檻57萬票，也超越韓國瑜2018年當選市長時所獲得的89萬2545票；陳宏宗直指，是國民黨讓韓國瑜單打獨鬥，才會落得這樣的局面，認為如果是一個好黨，絕對會全力協助下去，所以他才想退出。

另外，陳宏宗也提到第二個理由，最近看到現任楊縣長、前任黃縣長「有點雜音」，因而想退黨；他還說，高中就加入國民黨，服務多年下來，決定離開國民黨對他來說「也是掙扎許久」，而未來他會繼續以無黨籍身分服務，最後他也痛批，當初國民黨好不容易拿到高雄席次，卻在短時間內輕易被罷，「實在太不團結」。

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