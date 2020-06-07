韓粉不信罷韓93萬票「見鬼嗎」　國小老師公布數據解答了！





▲韓粉質疑罷韓投票。（圖／翻攝自劉育豪臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜6日被以超過93萬票罷免，成了我國史上第一人。部分韓粉不能接受結果，韓粉社團流傳「罷韓93萬票可能嗎？」的質疑。對此，高雄市港和國小教師劉育豪在臉書粉專「教學」，用數學課告訴韓粉正確答案。

一名韓粉的質疑在數個韓國瑜臉書後援會瘋傳，內容寫道，「民女求解，1823投票所，總得票96萬票（應為93萬票，下同），換算一小時需66人投完票，且在1-2分鐘內完成量體溫、核對身分、蓋章、領票、前進用印、前進投入票箱，如此八小時排隊不間斷才能達96萬票，怎麼在1-2分鐘完成流程？大家沒排隊啊，那怎麼會是96萬票呢？老天！我們是見鬼了嗎？」

對於韓粉的疑問，劉育豪幫忙解答。他在臉書表示，「來來來，這題我來回答。這次我有擔任選務人員，很有資格說話。以及，我有統計上午共計三個小時的投票人數，所以是有數據的：09-10點，125人投票；10-11點，90人投票；11-12點，85人投票。」

劉育豪指出，工作的投開票所三小時內有300人投票，一小時平均100人。即便用總票數來算，共計投了714票（同意684、不同意22、無效8），算下來一小時也有89.25票，無條件捨去，算89票（人）就好，「都遠遠超過這位民女所提出來的66票（人）。」

劉育豪說，量體溫和核對身份，很多都是在門外就完成的事項，嚴格來說根本不會花到實質投票的時間。他超酸表示，「所以，不是見鬼喔，只能說，台灣的選務人員每個都是受過訓練，工作效率好棒棒的呦！」

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