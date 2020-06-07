遺憾沒和許崑源道謝　連勝文：終有一天光復高雄…以慰在天之靈

▲連勝文哀悼許崑源。（圖／翻攝連勝文臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市議會議長許崑源6日墜樓身亡，震驚政壇。對此，國民黨中央委員連勝文7日在臉書發文哀悼，遺憾沒機會感謝許崑源對他的照顧，對於高雄市長韓國瑜被罷免成功，他堅信終有一天會再次光復高雄。

連勝文表示，許崑源，一個重情重義的男子漢，怎麼就這樣離開了？在過去抗戰的歷史中，有許多傑出的將領如張自忠將軍，與賊敵作戰，拼到最後彈盡援絕，而選擇壯烈成仁，如今還沒戰到最後一兵一卒，做為國民黨在高雄最重要堡壘的許崑源，怎麼如此悲壯的犧牲了？

連勝文提到，真的很遺憾，自己沒有機會向許崑源致謝，感謝過去的照顧及支持，「我真的很想大聲向他説聲謝謝！」

連勝文想向韓國瑜、許崑源及國民黨的支持者說，「一定要記得2020年6月6號這令人斷腸之日，當我們擦乾眼淚之後，就要重新站起來，終有一天，我們也會再次光復高雄，把國旗重新插回高雄市政府，以慰許議長在天之靈！」

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