韓國瑜最強「三山」變心了！同意罷免票數最多3大區曝光





▲高雄市長韓國瑜確定被罷免。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜6日再度寫下歷史，得到93萬9090張罷免同意票，成了我國史上首位遭到罷免成功的民選直轄市長。根據中選會最後公布的開票結果，同意罷免票數最多的三區分別是三民區12萬311票、鳳山區11萬7795票、前鎮區6萬6816票。值得住意的是，韓國瑜2018年勝選市長時最強的「三山」也變心了，宣告「韓流神話」正式破滅。

韓國瑜2018年魅力橫掃全台，其中在高雄的「三山」（鳳山、岡山、旗山）更是獲得前所未有的高支持度。韓國瑜在高雄市長選戰時，鳳山拿下11.8萬票、岡山3.2萬票、旗山1.2萬票；這次罷免投票中，3區的同意票數則是幾乎和他的「勝選票」數一致，分別為11.7萬票、3.2萬票以及1.1萬票。

韓國瑜當年在「三山」的勝選高得票數，如今卻成了「罷免同意票」，宣告韓流神話的破滅，令人不勝唏噓。

此外，這次罷韓案中同意票數最高的三區為綠營票倉，分別是三民區12萬311票、鳳山區11萬7795票、前鎮區6萬6816票，這三區也是罷韓案中連署書繳交份數最多的前幾名。至於投票率，此次整體投票率得到超出藍綠預期的42％，最高三區分別為橋頭區51.7％，梓官區48％、大社區47％。

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