高市議長之死太意外　柯文哲：民進黨「不分區議員」言行無助和諧

▲柯文哲認為，一些所謂民進黨「不分區議員」的言行無助社會和諧。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台北市長柯文哲7日接受台中市一家廣播電台訪問時表示，他尊重高雄市民罷免韓國瑜的選擇，民眾黨目前沒有計劃要推人參與補選，況且贏的機會也不大，至於高雄市議長之死，柯認為很意外，大家要先冷靜下來，他也語帶譏諷的說，那些民進黨「不分區議員」的言行是不對的，對台灣社會和諧沒有幫助。

柯文哲上午進電台錄音間專訪前表示，對於台灣政治史上第一次縣市首長被罷免一事，他尊重高雄市民的選擇，這是台灣民主成熟的表現，台灣有句話「緊事緩辦」，面對發生這種特殊事件，大家先冷靜下來，想想這件事情對整個台灣社會將來的影響是什麼？

至於市長補選一事，柯文哲說，民眾黨在高雄市的戰力不大，選議員還可以，如果選單一選區的市長，贏的機會不大，頂多是借參選機會表達一些政治理念，目前都沒有安排誰要選、選或不選，只是嘴巴講講，沒有討論過。

被問到高雄市議長墜樓身亡一事，他坦承對於議長之死覺得意外，除了向亡者和家屬表達哀悼之意之外，也要呼籲，台灣社會面對這種事情要冷靜，不要在這種時候去擴大事端，等過一陣子再說，而一些所謂民進黨全國不分區「議員」為了這件所發表的種種言行，是不對的，對台灣社會的和諧也沒有幫忙。

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