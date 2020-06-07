連勝文罵綠營「親信資本主義」　黨政人士：國民黨政客不反省還抹黑





▲連勝文。（圖／記者洪靖宜攝）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜6日被以93萬9090張同意罷免票寫下歷史，成了我國史上首位遭到罷免的直轄市長。不少藍營人士相當不滿，國民黨中央委員連勝文就在臉書開嗆，痛罵是因為韓國瑜擋了綠營「親信資本主義」的財路，才遭到迫害。對此，有黨政人士指出，要說親信資本主義，「連家稱第二，沒人敢說第一」，批評藍營不檢討只會抹黑。

連勝文不滿韓國瑜被罷免，6日透過臉書開嗆，稱罷韓人士說「我們只是收回原本屬於我們的權利」，這句話最後面還少了三個字—「及利益」！他稱韓國瑜在高雄擋了綠營「親信資本主義」無數成員的財路，保護了民眾的利益，並努力於基礎建設、節省公帑，最後還是不幸遭到「罷韓國家隊」的全力迫害及仇恨煽動，「投票結果，韓國瑜離開高雄，但這些把高雄搞到負債三千億，馬路卻有五千個洞的人都要回來了」。

對於連勝文說法，黨政人士表示，連家三代公務員致富傳奇，全國人民都記憶猶新，網友的「三歲自耕農」故事也讓大家印象深刻，「如果說到親信資本主義，連家稱第二，沒人敢說第一。」

黨政人士指出，「相對的，民進黨高雄執政，有什麼人致富嗎？國民黨除了不斷的抹黑影射，也一直對高雄負債的結構性因素做曲解。現在韓國瑜遭到93萬票罷免，許多像連勝文這樣的藍營政客沒有反省，還在企圖炒作提款，想必國民黨還在跟連勝文一樣感嘆『我的一生充滿挫折』吧。」

韓國瑜6日晚間的被罷免感言數度朝民進黨開砲，「罷韓國家隊如果有這種心思體力，為什麼不好好用在建設國家造福民眾，而把它放在全心全意的鬥爭，這是我非常大遺憾，一個做牛做馬政府才是人民要的，一個作威作福貪汙腐敗的政府，是人民所唾棄的，這點非常遺憾。」韓國瑜說法一出，不少網友在批踢踢開嗆不知反省，對藍營最後一點的同情都沒了。

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