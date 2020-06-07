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李明賢斷言韓國瑜「政治生涯結束」　三山大票倉全都吐回去

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜被罷免，未來動向備受關注。國民黨台北市議員李明賢表示，無論是提起訴訟或選黨主席都不可能，韓國瑜政治生命已結束。

韓國瑜2018年在全台颳起「韓流」，其中在高雄「三山」（鳳山、岡山、旗山）更是獲得前所未有的高支持度，高雄市長選戰時，在鳳山拿下11.8萬票、岡山3.2萬票、旗山1.2萬票；這次罷免投票，3區的同意票數則幾乎和他的「勝選票」數一致，分別為11.7萬票、3.2萬票以及1.1萬票。

李明賢6日在政論節目《辣新聞》表示，同意罷免韓國瑜的票數，比2018年韓國瑜當選市長的票數還要高，證明韓國瑜錯了、國民黨錯了，這次罷免結果，不是韓國瑜背棄高雄選總統單一因素，還包括對國民黨路線與整體形象不認同、對中國大陸不滿。

李明賢指出，韓國瑜罷免總得票數為93萬餘票，其中鳳山開出的票數，與2018年韓國瑜在鳳山拿了11萬8千餘票差不多；第二高票區三民區韓國瑜拿了10萬多票，開出來的罷免票竟要12萬多票，韓國瑜之前拿下高雄市長寶座的大票倉，這次全都吐回去了，這次結果，對韓國瑜和國民黨都是很大的衝擊。

李明賢提到，韓國瑜被罷免後的聲明如果可以更謙卑，大家會比較能夠接受，假如罷免票只有50多萬票，韓國瑜感言講得好，或許還有下一步，但罷免票將近94萬票，「我預期大概政治生涯就結束了」。

李明賢話一說完，讓周玉蔻相當震驚，「啊?韓國瑜政治生涯真的結束，沒有下一步嗎？會訴訟嗎？國民黨不是說不希望提起訴訟？」李明賢回應，訴訟就不要提了，選黨主席也沒有了，假設韓國瑜的罷免票數只有50幾萬票低空掠過，表現也不錯，就有可能，但這麼高的票數，就沒有下一步了。

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