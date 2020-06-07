吳敦義南下弔唁許崑源　痛哭落淚：他才60出頭

▲吳敦義弔唁許崑源。（圖／翻攝吳敦義臉書，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

對於高雄市議長許崑源6日晚間從住處墜樓身亡，身為好友的前國民黨主席吳敦義，第一時間表示不捨之情，他隔日南下弔唁、安慰家屬，並在臉書表示許崑源性情中人、講求義氣。

吳敦義表示，在韓國瑜罷免案成定局後，發生許議長墜樓身亡的不幸事件，敦義極為震驚、意外及遺憾，「許議長是我在高雄的好朋友之一，是個性情中人，講求義氣；他才六十出頭，正值壯年，還應為高雄市民、社會做更多事，沒想到竟英年早逝。」

吳敦義提到，與內人都非常不捨，因此，今天特別專程南下，祭弔並慰問家人，「不幸既已發生，希望許議長能夠往生極樂，放下一切，勿再牽掛世間的是非與紛擾」。

吳敦義受訪時一度哽咽，他表示，許議長62歲就走了，就告別了人生，他在民國79年6月18日到高雄，經過中央提名、議會行使同意權，當天就任高雄市市長，任期長達8年半，其中最後4年多是經過直接民選，而許崑源在議會和選舉，都非常關心和支持。

吳敦義說，在議會凡是有利於市民和建設，許崑源都非常踴躍，用最大努力支持，「讓我市政能順利通過」。講道此處，他忍不住摀嘴痛哭。

吳敦義說道，6日知道這個噩耗，實在讓人非常痛心，所以今天早上，今天跟妻子一定要到高雄，要跟許崑源致上最高敬意，「我就講到這裡」。

▲吳敦義哀悼許崑源。（圖／記者吳奕靖攝）

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