民進黨從敗選中站起來…對比罷免案慘敗　林鶴明嗆韓國瑜：你自己最奇怪

▲林鶴明、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

6月6日高雄市長韓國瑜罷免案成功過關，而韓國瑜第一時間對外發言，指控對手民進黨組成罷韓國家隊，對他造謠抹黑。對此，民進黨副秘書長林鶴明將民進黨2018敗選後的改革，與國民黨2020敗選跟罷免案做對比，諷刺韓國瑜「你自己最奇怪」。

林鶴明表示，選擇承認策略錯誤，並不是一件容易的事情。但是從2018年11月24日開始，民進黨就開始調整策略，重新面對新的局面。兼任黨主席的總統蔡英文蔡英文第一時間對外請辭，此外，時任秘書長的洪耀福也在媒體面前承認「黨在選戰策略嚴重失誤」；「我要很誠懇對全國支持者表達歉意，我會辭去民進黨秘書長職務。」

林鶴明指出，蔡英文在1124敗選後第三天，選擇到被韓國瑜大敗的高雄市面對基層幹部，現場砲聲隆隆，所有行政部門的政策能被檢討的都被拿出來檢討了，包含婚姻平權。

而這場基層座談讓林鶴明留下深刻印象，可以清楚感受到支持者沒有要放棄的意思，而是要你們民進黨好好給我加油，輸了就下次贏回來。「這是民進黨支持者可愛又讓人感動的地方，但是最重要最重要的，就是支持者願意和你一起面對失敗，陪你一起走向勝利。」

林鶴明說，在1124之後，民進黨一個一個檢討反省，小從臉書文稿，大到政策制定，府院黨只有一個目標，重新贏得人民的支持。但是民進黨也沒有為了選票就放棄了理想，真正讓人感動的那一刻，就是當《司法院釋字第748號解釋施行法》正式在國會通過的那一刻，民進黨選擇一起讓台灣跨過那一步的時候，「我們也在最困難的地方看見了希望。」

林鶴明認為，面對失敗容易並不容易，而且很困難。但是失敗是成功之母，只有面對失敗，凝視錯誤，我們才會找到出路，改革如果不困難，就不叫做改革了；這些都跟什麼網路社群無關，「政治改革才是政黨的核心議題，怪對手怪網路怪媒體，你自己最奇怪。」

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