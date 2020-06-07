韓國瑜不甘被罷免？他這樣解讀　鄭弘儀聽完開砲：還這樣想…以後都會倒了啦！

▲韓國瑜被罷免成功。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜以93萬張罷免同意票被罷免成功，挺韓大將、新北市議員葉元之在政論節目中分析，應該是因為韓國瑜沒有處理好市民對於「落跑選總統」的情緒，但主人鄭弘儀則痛罵，現在大家都一肚子火，如果他是這樣解讀，「以後就全倒了」。

當罷免票已開出超過57萬的門檻後，韓國瑜已準備好開記者會對外說明，他痛批，民進黨所有心思幾乎全部集中在罷韓國家隊，買通幾乎90%以上的媒體，幾乎百分百的網軍，全力攻打韓國瑜，抹黑造謠。

此外，韓國瑜也向沒有出來投票的130萬市民道謝，感謝他們認同這場選舉是他們沒辦法接受，甚至有人認為是一場不公不義的選舉而沒有出來投票，非常感謝。

針對韓國瑜發表的罷免致詞，葉元之6日在節目《鄭知道了》中表示，因為他才被罷免，發言有一些情緒，因為韓國瑜內心認為用心在市政，結果你們要我離開。

葉元之也分析這場罷免結果，那麼多人出來把韓國瑜罷掉，跟市政好不好沒有直接關係，但跟他落跑去選總統有絕對的原因，因為高雄本來就是綠大於藍，當初大家投給他給他希望，結果卻跑去選總統，讓市民覺得被背叛，不過也可以理解韓國瑜當初去選總統的原因，「他一定覺得為高雄，所以要選總統，要把更多資源弄到高雄。」

鄭弘儀聽了葉元之的解讀後痛批，「這種民意他還這樣解讀？他如果這樣想，以後就都會倒了啦！沒有在起來的機會」，現在大家都一肚子火，你知道嗎？都燒到內臟了！

葉元之也說，這次的罷免結果有很多層面可以探討，而韓國瑜是否有此檢討？鄭弘儀認為，「我只看到三個字，母甘願（不甘願）」葉元之則解釋，我覺得多多少少，因為他想幫高雄做事，他之前也有道歉，但他覺得市政應該有被認同，所以他會覺得不甘心。

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