蔡英文臨門一腳建功罷韓？　柯志恩批沒氣度：妳已經贏了這麼多

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜被93萬市民罷免，遠超過2018年當選的89萬票，成為台灣史上第1位被罷免的市長。對於民進黨主席蔡英文3日在中常會裁示通過「罷韓聲明」，國民黨副秘書長柯志恩痛批蔡英文沒氣度。

柯志恩6日晚間在政論節目《少康戰情室》表示，說沒國家機器機器介入，誰會相信，從沒看過這麼大的機器，一定要把韓國瑜打到死，韓國瑜是蔡英文競選連任的對手，蔡英文若沒辦法表現出為政者該有的氣度，「我覺得這個總統真的是太小氣」。

柯志恩指出，別人可以怎麼樣對待韓國瑜，有話講，「妳是他的對手，而且妳已經贏了這麼多，在這個狀況之下，還給臨門一腳」，由此顯示蔡英文沒氣度。

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