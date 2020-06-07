綠議員PO許崑源死訊挨轟亂消費　許淑華酸：綠色是沒人性的顏色

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市議會議長許崑源6日墜樓身亡，民進黨台北市議員梁文傑卻在臉書PO文，「嚇死人，是賭很大嗎？」雖然引起爭議之後已經刪除文章，但還是難以平復藍營支持者的怒火。國民黨立委許淑華7日凌晨2時許在臉書PO文反酸，「綠色是沒人性的顏色」。

▲許淑華在臉書PO文反酸梁文傑。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

梁文傑在得知許崑源死訊的第一時間，於臉書PO文中寫下「嚇死人，是賭很大嗎？」結果受到民黨青年團痛批，「想請問台北市議員梁文傑 ，消費逝者，真的很好玩嗎？雖然知道您已刪文，但凡走過，必留下痕跡。身為一個民意代表，用如此低級的方式扣上逝者帽子，實在不該。議員之恥，梁文傑。」

發現玩笑開過頭的梁文傑隨即PO文道歉，「在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但這確實是我的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉。」但還是難以平息大家的怒火。

▼▲許崑源（上圖）墜樓身亡，韓國瑜（下圖）趕往殯儀館致哀。（圖／記者洪正達攝、地方中心翻攝）

國民黨立委許淑華7日在臉書PO出梁文傑的文章截圖，並用一句話反酸，「綠色是沒人性的顏色」。其他藍營支持者紛紛在文章底下貼出更多PO文截圖，其中桃園市議員王浩宇被提到最多次，甚至還有清大心理系的網友貼文也被挖出來抨擊。

不過，大多數支持者對於許崑源離世的消息都感到相當難過，希望兩派支持者都留點口德，畢竟人已經走了，再怎麼罵也無法挽回一條寶貴的生命。

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