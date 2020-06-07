許崑源最後對話吐失望「社會沒有是非」　妻淚訴只是去接個電話

▲許崑源近期大多都在家休養，鮮少出席活動。（圖／記者洪正達攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市議會議長許崑源6日晚間8時45分自17樓的住家墜樓身亡，親友轉述許妻的說法，得知許崑源在知道高雄市長韓國瑜罷免投票通過後，曾失望吐露社會沒有是非，情緒相當低落，沒想到這段話竟然成了他們夫妻最後的對話。

許崑源在案發前一小時還在臉書PO文說，「這一次，誰會是贏家？」他幾乎每日都會PO出與韓國瑜有關的貼文，希望高雄市民可以看到韓任職一年半的作為，「路不平、水溝不通，但韓國瑜就任有沒有改善了？如果過去20年做不到的基本建設，韓國瑜慢慢做到了，大家是不是也應該給他一個公評，難道大家不希望看到高雄的發展越來越進步嗎？」

然而，最後罷免案以贊成票數93萬9090票通過。許崑源得知這個消息情緒相當低落，根據《聯合新聞網》報導，許妻向前來探望的親友表示，當晚知道丈夫很失望，一直都在旁陪伴，沒想到只是去接個電話，人就從住家窗戶墜落，夫妻倆最後的對話是丈夫對她說，「社會沒有是非，我活著有什麼意思」。

▲許崑源自17樓墜落身亡。（圖／記者吳奕靖攝）

事發之後許妻一度難過到近乎昏厥，目前全案以交由檢警展開調查。超級韓粉「杏仁哥」7日凌晨也在臉書開設直播，盼議長一路好走，「感謝您，許議長，這一次，誰會是贏家？讓我們再次聽聽您的聲音。」

據了解，許崑源3歲喪父，母親也在他13歲時離世，接著由年長16歲的兄長照料長大，1994年以無黨籍的身分參選高雄市議員，從此開啟政壇之路，2008年總統選舉時他決定力挺國民黨，並擔任前總統馬英九的競選總部全國無黨聯盟總會長，最後在馬勝選後加入國民黨。

雖然許崑源選擇加入國民黨，他的兄長卻是民進黨元老，朋友遍及藍綠，人脈很廣，2010年、2018年分別當選高雄市議會議長，不過，2019年7月間曾因眼壓過高導致視線模糊，住院檢查後確診為眼睛小中風，但他還是抱病協助韓國瑜，由妻子代勞跑行程，多次婉拒藍營議員探訪，如今卻傳出墜樓憾事，讓親友相當難過。

▼檢察官趕到殯儀館。（圖／記者王亞志攝）

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