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杏仁哥哭紅眼白玫瑰悼念許崑源　臉書一夜連4PO「再聽聽您的聲音」

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杏仁哥來到許崑源住家樓下獻花致意。（圖／翻攝自Facebook／杏仁哥）

▲杏仁哥一度講到眼眶發紅。（圖／翻攝自Facebook／杏仁哥，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市議會議長許崑源6日墜樓身亡，超級韓粉「杏仁哥」第一時間得知消息相當難過，當日晚間10時許趕往殯儀館時，難忍悲痛情緒大哭狂飆三字經，等到情緒稍微平復之後，才帶著白玫瑰前往議長家樓下致意，帶領支持者一同默哀1分鐘，「感謝您，許議長。這一次，誰會是贏家？讓我們再次聽聽您的聲音。」

杏仁哥在墜樓事件發生後，隨即開車趕往殯儀館，同時開設臉書直播與網友分享心情，開頭第一句話就先罵了三字經，「我凍未條了」。他提到，議長就像是自己的老大，得知死訊後曾打電話給議長夫人，但都沒有人接聽，「議長我們不會讓你白白犧牲」、「一定要討回這口氣」，一度還講到哽咽、落淚，情緒十分激動。

杏仁哥來到許崑源住家樓下獻花致意。（圖／翻攝自Facebook／杏仁哥）

▲支持者與杏仁哥（中間灰衣者）一起獻花致意。

接著，杏仁哥先是在臉書PO出3張圖片悼念許崑源，並在7日凌晨1時許再度開設直播，情緒稍微平復下來的他帶著支持者們來到議長家樓下，人手一枝白玫瑰，原地低頭默哀1分鐘。他紅著眼眶說，明明前幾天看議長的身體還很硬朗，甚至錄了影片幫忙說出高雄人的心聲，沒想到竟然發生這樣的憾事，因此決定發起白玫瑰運動，希望議長一路好走。

或許是因為打擊太大，杏仁哥幾乎一夜未眠，7日凌晨3時許第4次PO文表達哀悼之意，「感謝您，許議長。這一次，誰會是贏家？讓我們再次聽聽您的聲音。」其他支持者紛紛留言安慰，希望他打起精神，「五虎將您們都要保重身體，我們還要一起打仗呢！」、「誰是贏家，我們自己心裡知道就好了」。

▼杏仁哥最新PO文。

杏仁哥來到許崑源住家樓下獻花致意。（圖／翻攝自Facebook／杏仁哥）

白色玫瑰運動-哀 議長一路好走

杏仁哥發佈於 2020年6月6日 星期六

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